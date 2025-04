Nel testo preparato per l’Angelus, il Santo Padre ha condiviso il suo sentimento di gratitudine, rivelando che, come durante il suo ricovero, anche ora nella convalescenza percepisce il “dito di Dio” e sperimenta la sua carezza premurosa. In occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, ha espresso il suo desiderio che questo tocco d’amore raggiunga coloro che soffrono e che incoraggi chi si prende cura di loro.

“Non è sempre facile, però è una scuola in cui impariamo ogni giorno ad amare e a lasciarci amare, senza pretendere e senza respingere, senza rimpiangere e senza disperare. Grati a Dio e ai fratelli per il bene che riceviamo, abbandonati e fiduciosi per quello che ancora deve venire“.

Il Papa ha poi pregato per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, sottolineando che spesso non lavorano in condizioni adeguate e, in alcuni casi, sono vittime di aggressioni. Ha ribadito che la loro missione è difficile e merita di essere sostenuta e rispettata. Infine, ha auspicato che vengano investite le risorse necessarie per le cure e la ricerca, affinché i sistemi sanitari siano inclusivi e attenti ai più fragili e poveri.

Infine, il Pontefice ha ringraziato nuovamente i numerosi pellegrini presenti e per le preghiere rivolte per la sua salute durante il ricovero in ospedale e nel periodo della convalescenza: