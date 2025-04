Continua la convalescenza del Pontefice dopo il ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale: ecco come sta.

Come sta Papa Francesco dopo il ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma? Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Papa Francesco, il messaggio ai pellegrini slovacchi

Questa mattina Papa Francesco ha voluto mandare un messaggio ai pellegrini slovacchi giunti a Roma per il Giubileo: “avrei tanto desiderato essere presente tra voi per condividere questo momento di fede e di comunione, ma sono ancora convalescente e quindi mi unisco attraverso la preghiera e con tutto il mio affetto. Il vostro pellegrinaggio è segno concreto del desiderio di rinnovare la fede, di rafforzare il legame con il Successore di Pietro e di testimoniare con gioia la speranza che non delude, perché nasce dall’amore effuso dal Cuore trafitto di Cristo e riversato in noi dallo Spirito Santo.”

Papa Francesco, come sta di salute? L’ultimo aggiornamento

Continua la convalescenza di Papa Francesco dopo il ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale. Il Pontefice si trova a Santa Marta e mostra segnali di lieve miglioramento sia nella voce che nella mobilità. È quello che fanno sapere dalla Santa Sede: “il Papa sta seguendo la terapia farmacologia e la fisioterapia respiratoria con regolarità.” Dalle analisi del sangue si evince che gli indicatori infettivi sono in miglioramento anche se l’infezione è ancora presente. “Per quanto riguarda l’ossigenazione, nel corso della giornata il Papa ha una somministrazione ordinaria di ossigeno, mentre di notte, al bisogno, usa gli altri flussi. Scesa la quantità di ossigeno.” Infine fanno sapere che per l’Angelus potrebbero esserci modalità diverse da testo scritto.