Il futuro del pontificato di Papa Francesco è al centro di un crescente dibattito, soprattutto alla luce di alcune recenti dichiarazioni del cardinale Parolin. Mentre esprime il suo sostegno e augura un rapido ritorno alle funzioni del Papa, alcune sue parole hanno sollevato interrogativi e preoccupazioni sul futuro della Chiesa. L’incertezza legata alla salute del Santo Padre e le sue implicazioni per la successione papale alimentano riflessioni e discussioni all’interno della comunità ecclesiastica e oltre.

Il calendario delle celebrazioni per la Settimana Santa

Il Vaticano ha annunciato il calendario delle celebrazioni per la Settimana Santa e l’Ottava di Pasqua, dal 13 al 27 aprile. Le cerimonie inizieranno il 13 aprile con la messa della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro. Il 17 aprile si celebrerà il Giovedì Santo con la messa del Crisma alle 9:30.

Non è prevista la messa in Coena Domini, che Papa Francesco ha solitamente celebrato in luoghi simbolici fuori dal Vaticano.

Il 18 aprile, Venerdì Santo, ci saranno due celebrazioni: la “Passione del Signore” alle 17 nella Basilica di San Pietro e la Via Crucis al Colosseo alle 21:15. Il 19 aprile si terrà la Veglia Pasquale alle 19:30 in San Pietro. Il 20 aprile, la messa di Pasqua sarà alle 10:30 in Piazza San Pietro. Infine, il 27 aprile, domenica della Divina Misericordia, si celebrerà la messa e la canonizzazione di Carlo Acutis in Piazza San Pietro, nell’ambito del Giubileo degli Adolescenti.

Non sono stati specificati i nomi dei celebranti né confermata la partecipazione del Papa alle cerimonie. Questo silenzio sulle presenze potrebbe essere legato alla situazione di salute del Santo Padre o a eventuali modifiche dell’ultimo minuto, come accaduto in occasioni precedenti.

Il Cardinale Parolin sul futuro del Papa



Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, ha parlato delle condizioni di salute di Papa Francesco durante un incontro con la stampa, organizzato in occasione della ‘Cattedra dell’accoglienza’ alla Fraterna Domus di Sacrofano. A margine dell’evento, il cardinale ha risposto alle domande dei giornalisti, offrendo aggiornamenti e riflessioni sulla situazione del Santo Padre, sottolineando l’importanza del sostegno spirituale e della preghiera da parte della comunità.

“Il Papa è a Santa Marta, il Papa riposa, non vede nessuno, a mia conoscenza in questo momento non ha udienze, non riceve. Altre notizie io non ne ho. Comunque penso che è importante che trovi il tempo per riprendersi un po’ alla volta e questa è l’unica condizione: quella di stare tranquillo e di non svolgere alcuna attività, soprattutto pubblica”.

Il cardinale ha riferito di ricevere continuamente messaggi da persone che esprimono il loro sostegno, dicendo di star pregando per il Papa, affinché possa riprendersi completamente e tornare a svolgere la sua attività e a governare la Chiesa. A tal proposito, ha replicato: