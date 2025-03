Come sta Papa Francesco? Il Vaticano svela cosa succede la notte a Santa Marta

A due giorni dal ritorno del Papa in Vaticano, la Sala Stampa ha aggiornato sulla sua convalescenza, che procede come da prescrizione medica.

Papa Francesco è tornato a Casa Santa Marta, nella Città del Vaticano, dopo 38 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Il 23 marzo 2025, il Pontefice si è affacciato dal balcone dell’ospedale per ringraziare i fedeli delle preghiere ricevute. Sebbene le sue condizioni siano stabili, i medici hanno prescritto un periodo di convalescenza di almeno due mesi, durante il quale il Papa dovrà ridurre gli impegni pubblici. Ecco come sta secondo gli ultimi aggiornamenti della Sala Stampa.

Papa Francesco: la decisione sulla Pasqua e l’incontro con Re Carlo

Non sono ancora state prese decisioni definitive riguardo ai riti pasquali e alle udienze con i capi di Stato. Ad esempio, giovedì prossimo è previsto l’arrivo a Roma del presidente polacco Andrzej Duda.

Nel frattempo, nel tardo pomeriggio, è giunta la notizia da Londra che Re Carlo e la regina Camilla non incontreranno Papa Francesco durante la loro visita ufficiale in Italia, programmata dal 7 al 10 aprile. Buckingham Palace ha comunicato che, di comune accordo, l’incontro è stato rinviato a causa delle esigenze legate alla convalescenza del Pontefice. I reali britannici, in ogni caso, hanno espresso il loro augurio di una pronta e completa guarigione.

Come sta il Papa? La verità del Vaticano su quello che accade durante la notte

A due giorni dal ritorno del Papa in Vaticano, la Sala Stampa della Santa Sede ha aggiornato sulla sua convalescenza, che prosegue secondo le indicazioni mediche.

Il Pontefice continua la terapia farmacologica, la fisioterapia motoria e respiratoria, e l’ossigenoterapia, con alti flussi di notte e flussi ordinari di giorno.

Oggi ha celebrato una messa nella cappella di Casa Santa Marta, senza ricevere visite esterne, tranne quelle dei collaboratori più stretti. Il Papa, assistito dal suo infermiere e monitorato dai medici vaticani, sta svolgendo il lavoro che le sue condizioni permettono. I medici hanno confermato che non è più in pericolo di vita, sebbene le udienze restino sconsigliate per ora.