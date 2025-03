Dal giorno del ricovero di Papa Francesco, durato ben 38 giorni, sono circolate voci sul fatto che in realtà era già morto. Ma come ha reagito il Pontefice? A rivelarlo è il medico del Gemelli.

Papa Francesco, la reazione alle voci che lo davano per morto: cosa ha raccontato il medico del Gemelli

Come avrà reagito Papa Francesco alle fake news che lo davano per morto, durante il suo ricovero di 38 giorni per una polmonite bilaterale che l’aveva colpito a metà del mese di febbraio? A rivelare la sua reazione inaspettata è Sergio Alfieri, medico a capo dell’équipe che ha avuto in cura Papa Francesco all’ospedale Gemelli di Roma.

Il medico del Gemelli, infatti, ha raccontato la reazione del Pontefice quando gli si diceva che c’era in giro qualcuno che credeva fosse già morto ma che la notizia del decesso non fosse stata diffusa pubblicamente. Intervistato in esclusiva dal Tg1, Alfieri ha spiegato che è stato lo stesso Francesco a chiedere espressamente che i bollettini sulle sue condizioni di salute fossero il più precisi possibile:

“Se mancava qualcosa, diceva: questo dovete aggiungerlo”. Il capo dell’équipe del Pontefice ha confessato anche che “ha voluto che si dicesse che aveva vomitato. Se fosse stato intubato, eventuali disposizioni erano lasciate a Massimiliano Strappetti, il suo infermiere personale”, ha aggiunto, spiegando che “quando è stato meglio, voleva uscire. Lo portavano nel reparto di fronte, salutava i ricoverati e donava un rosario“.

Il medico: “Ho temuto che rischiasse la vita”

Alfieri ha anche confessato che per ben due volte ha temuto che il Pontefice rischiasse la vita: “In due occasioni abbiamo temuto che morisse”, ha detto il medico commosso. Ora che sta meglio Bergoglio continuerà la sua convalescenza a Santa Marta, dove continuerà le terapie respiratorie e motorie, dopo le dimissioni dal Gemelli avvenute ieri, domenica 23 marzo 2025.

La reazione di Papa Francesco alle fake news sulla sua morte

“Quando glielo dicevano, faceva un sorriso”, così il medico del Gemelli, Sergio Alfieri, in esclusiva a Tg1, ha rivelato la reazione di Papa Francesco a chi diceva che era già morto.