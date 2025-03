Papa Francesco, dal Gemelli a Santa Marta, luogo designato per il suo riposo e la sua serenità dopo essere tornato in pubblico.

Papa Francesco ha lasciato l’ospedale Gemelli nella giornata di ieri e da subito ha voluto mostrarsi ai fedeli che lo acclamavano da giorni anche davanti all’ospedale con continui pellegrinaggi e preghiere. Un breve momento di unione con i fedeli per dimostrare di aver sentito la loro vicinanza ed il loro calore.

Papa Francesco, la sua convalescenza

Il Papa è quindi tornato ad apparire in pubblico dopo i 38 giorni passati al nosocomio romano per curare la polmonite bilaterale che lo ha colpito e lo ha pesantemente debilitato.

Ora per il pontefice si prospetta un periodo di riposo molto lungo dato che Aprile è un mese caldo per la chiesa, infatti oltre alla Pasqua vi sono altri impegni importanti a cui se potrà, Francesco, dovrà prendere parte di conseguenza deve provare a riprendere forza.

Santa Marta, il perfetto spazio di protezione e tranquillità

Il Santo Padre ha quindi fatto ritorno a Santa Marta dove svolgerà il periodo di prima ripresa dall’ospedalizzazione, la Santa Sede ha scelto questo luogo per la tranquillità che è in grado di infondere e perché garantisce la perfetta initimità per Bergoglio che quindi può ridurre al minimo gli sforzi.

Come riporta il sito Leggo.it – Papa Francesco dovrà limitare al minimo gli incontri, in particolare con famiglie e gruppi ed anche di recarsi in mensa, restando il più possibile al secondo piano, indossando la mascherina per le sue cure.

I prossimi giorni potranno fornire ulteriori indicazioni sulla sua salute e sulla possibilità o meno di prendere parte agli eventi in programma all’inizio di aprile, tra cui spicca l’incontro con i reali d’Inghilterra in visita a Roma dal 7 al 10 aprile prossimi.