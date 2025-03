I reali indipendentemente dalla casata e dall’età sono esseri umani come noi ed in quanto tali vivono gli episodi della vita seppur con un glamour ed un clamore decisamente diversi. Beatrice di York ha fatto poco parlare di sé nel corso della sua vita, almeno al di fuori della Gran Bretagna, per questo motivo le recenti notizie sono davvero incredibili.

Beatrice di York, chi è la principessa

La Principessa di York, figlia di Andrea e di Sarah Ferguson ma i genitori si sono separati quando lei aveva appena 8 anni.

Da quel momento la donna si è impegnata nello studio e successivamente nel lavoro, compiendo anche lavori umili come ad esempio quello di commessa. Crescendo è entrata sempre più nel contesto reale ed ha fatto anche parte dell’ufficio stampa del Ministero degli Esteri britannico.

Beatrice sospetta il tradimento del marito

Beatrice di York è sposata con il Conte ed imprenditore italiano Edoardo Mapelli Pozzi. La coppia è genitrice di due bambine Sienna, nata nel 2021 e Athena nata a gennaio di quest’anno.

Proprio la nascita della piccola Athena aveva sembrato dissipare le voci di crisi che invece sono tornate prepotentemente alla ribalta – come riporta anche TgCom24 – questo perché il marito è continuamente assente per lavoro.

Chissà che non vi sia un fondo di verità dietro questi rumors, una cosa è certa tutto questo spettegolare non fa che aumentare dubbi ed insicurezze in Beatrice e sulla portata della relazione in generale nonostante le due figlie siano il risultato della loro unione.