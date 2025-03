Il lusso delle vacanze pasquali

Con l’arrivo della Pasqua, le località più esclusive d’Italia si preparano ad accogliere i turisti più facoltosi, pronti a concedersi una pausa primaverile senza badare a spese. Le mete più ambite, come il lago di Como, la Costa Smeralda e Positano, offrono esperienze uniche che combinano relax e opulenza. Secondo lo skipper Andrea Tosa, il noleggio di una barca sul lago di Como può costare fino a 30mila euro a settimana, un investimento che garantisce un’esperienza indimenticabile.

Viaggi esclusivi tra cielo e mare

Per i clienti più esigenti, il viaggio non si limita a una semplice vacanza, ma diventa un’esperienza di lusso totale. Dall’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, una zona è riservata ai jet privati, dove i passeggeri possono salire direttamente su elicotteri per raggiungere destinazioni da sogno come St. Moritz e Venezia. Riccardo Satta, esperto di charter nautico, rivela che noleggiare uno yacht di 35 metri può costare 75mila euro a settimana, a cui si aggiungono 50mila euro per il carburante. Queste spese non fermano la voglia di vivere il lusso, anzi, lo alimentano.

Gastronomia e benessere senza limiti

Il lusso si riflette anche nella gastronomia. Alcuni clienti non si fanno scrupoli a ordinare bottiglie di vino francese dal valore di 80mila euro e a far arrivare caviale speciale con voli privati, spendendo ulteriori 20mila euro. La ricerca del benessere e del piacere si estende anche all’alloggio. A Positano, le dimore storiche come Villa TreVille, un tempo residenza del regista Franco Zeffirelli, offrono suite a 26mila euro a notte. Non è raro che gli ospiti spendano 5mila euro per l’affitto di una stanza per il loro cane e per la dogsitter, dimostrando che il lusso non conosce confini.