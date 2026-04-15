Una normale lezione in classe si è trasformata in tragedia quando una professoressa di 59 anni è stata colpita da un malore improvviso e fatale mentre era a scuola a Palermo. La morte, avvenuta davanti agli studenti, ha reso inutili i tentativi di soccorso e ha profondamente scosso l’intera comunità scolastica.

Tragedia a scuola a Palermo, professoressa colta da malore muore in classe: chi era la vittima

Una professoressa di 59 anni, insegnante di italiano e latino, è deceduta improvvisamente questa mattina mentre si trovava in servizio al liceo classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo, in via Simone da Bologna, nel cuore del centro storico, a pochi passi dalla Cattedrale. Come riportato da Blog Sicilia, la docente Giovanna Somma, stava svolgendo regolarmente la lezione e, secondo le prime ricostruzioni, era impegnata in un’interrogazione quando ha accusato un malore improvviso.

In pochi istanti si è accasciata sulla cattedra, davanti agli studenti, trasformando una normale attività didattica in un momento di forte concitazione e sgomento.

Gli alunni presenti in classe sono stati i primi ad accorgersi della gravità della situazione e hanno subito dato l’allarme al personale scolastico. Nel giro di pochi minuti è stato attivato il protocollo di emergenza: alcuni docenti sono intervenuti tentando le manovre di rianimazione, compreso il massaggio cardiaco, mentre veniva utilizzato anche il defibrillatore disponibile nell’istituto.

Nonostante la rapidità dei soccorsi interni e la disperata attesa dell’arrivo del 118, la docente non ha più ripreso conoscenza.

Tragedia a scuola a Palermo, professoressa colta da malore muore in classe: soccorsi, accertamenti e dolore nella comunità

Quando i sanitari sono giunti sul posto, ogni tentativo di intervento è risultato inutile e non è rimasto altro che constatare il decesso, avvenuto nel corso della mattinata. Successivamente sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi all’interno dell’istituto e raccolto le testimonianze della dirigente scolastica, dei colleghi e degli studenti presenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le verifiche preliminari avrebbero escluso criticità evidenti sia sul funzionamento del defibrillatore sia sulla presenza di personale formato alle manovre di primo soccorso, anche se gli accertamenti proseguono.

La notizia ha rapidamente sconvolto l’intera comunità scolastica: studenti e docenti, profondamente colpiti, hanno descritto la professoressa come una figura molto amata, stimata per la competenza e per la capacità di instaurare un rapporto umano autentico con i ragazzi, oltre il semplice insegnamento in aula. L’intero istituto è rimasto sotto shock.