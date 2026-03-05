La morte improvvisa di un bambino di 11 anni a Lecce ha sconvolto l’intera comunità. L’improvviso malore avvenuto a scuola e i tentativi disperati di soccorso, purtroppo senza esito, hanno lasciato familiari, compagni e insegnanti in uno stato di profondo dolore e incredulità. Intorno alla famiglia si è subito stretta la comunità locale, mentre sono arrivati i primi risultati dell’autopsia.

Bambino di 11 anni morto dopo un malore a scuola

La comunità di Lecce è sotto shock per la morte improvvisa di un ragazzino di 11 anni, avvenuta dopo un malore durante la giornata scolastica del 2 marzo. Le insegnanti avevano notato segnali di sofferenza, come tosse persistente e occhi lucidi, e avevano subito contattato i genitori. Al loro arrivo, il bambino sembrava poter essere assistito a casa, ma poco dopo le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. I soccorsi del 118, giunti tempestivamente, hanno trovato il bambino in arresto cardiaco e, nonostante i tentativi di rianimazione e il trasporto urgente all’Ospedale Vito Fazzi, il piccolo è deceduto.

Bambino di 11 anni morto dopo malore a scuola: l’autopsia rivela la drammatica causa del decesso

L’autopsia, eseguita presso lo stesso ospedale, ha confermato che la morte è stata provocata da una polmonite emorragica, scatenata da un’infezione virale, a cui si sarebbe aggiunta una patologia cardiaca congenita fino a quel momento ignota. La salma è stata restituita alla famiglia, che ha deciso di trasferire il bambino in Senegal, suo paese d’origine, per le esequie.

La tragedia ha mobilitato amici, compagni di scuola e l’intera comunità locale: sul web sono state avviate raccolte fondi per il rimpatrio, superando già i 12mila euro, a dimostrazione della solidarietà e vicinanza verso i familiari.