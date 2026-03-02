Lecce, bambino di 11 anni si sente male a scuola e muore: indagini in corso

Un bambino di 11 anni è morto questa mattina a Surbo, in provincia di Lecce, dopo aver accusato un malore a scuola. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha portato all’apertura di un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Malore improvviso a scuola: muore un bambino di 11 anni in provincia di Lecce

Come riportato dal Quotidiano di Puglia, la tragedia è avvenuta questa mattina in una scuola di Surbo, nell’hinterland di Lecce, dove un bambino di 11 anni di origini senegalesi ha perso la vita dopo aver accusato un malore durante le lezioni. I docenti avrebbero subito contattato il padre, che si sarebbe precipitato a prenderlo. Una volta a casa, però, il ragazzino avrebbe avuto un nuovo episodio di malessere in bagno, perdendo i sensi. L’intervento dei soccorritori del 118 e il trasporto urgente all’ospedale Vito Fazzi di Lecce non hanno purtroppo evitato la morte del piccolo.

Stando alle ultime indiscrezioni dei quotidiani locali, il bambino sarebbe stato il figlio di Diene Cheik Amadou Bamba, conosciuto come Khadim, cantante del gruppo Ghetto Eden, noto per collaborazioni con i Sud Sound System. Il medico del pronto soccorso che ha constatato il decesso avrebbe richiesto l’esame autoptico per accertare le cause precise del malore.

La salma si troverebbe ora presso l’obitorio dell’ospedale leccese, mentre gli inquirenti indagano per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Intanto, amici e vicini hanno espresso cordoglio alla famiglia, ricordando il piccolo come un bambino solare e amato da tutti. La comunità si prepara a stringersi attorno ai genitori in questo momento di dolore profondo.