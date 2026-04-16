Lo scorso 27 gennaio, come ricorderete, un bambino di 11 anni era stato fatto scendere dal bus a Belluno, perché non era in possesso del giusto biglietti. Il piccolo ha dovuto fare diversi chilometri a piedi sotto la neve per tornare a casa. Il caso però non verrà archiviato. L’autista rischia il processo?

Belluno, bimbo di 11 anni fatto scendere dal bus e lasciato a piedi: il caso non verrà archiviato

Dopo mesi di indagini la Procura di Belluno non intende archiviare il caso riguardante Salvatore Russotto, l’autista che, il 27 gennaio scorso, fece scendere dal bus un bambino di 11 anni perché non possedeva il ticket giusto. Il bimbo fu costretto a tornare a casa a piedi sotto la neve per circa 6 km.

La mamma del bambino aveva presentate querela, con Russotto che si era scusato per quanto accaduto. L’uomo, ricordiamo, era stato sospeso per poi rientrare al lavoro con una mansione diversa. La famiglia del bambino starebbe pensando di ritirare la denuncia ma, a quanto pare, la Procura non intende archiviare il caso.

Russotto rischia il processo?

Bimbo di 11 anni lasciato a piedi dal bus a Belluno: l’autista rischia il processo?

La famiglia del bambino lasciato a piedi sotto la neve a Belluno sta pensando di ritirare la denuncia, in quanto, come detto dalla madre, la loro volontà non era quella di arrivare al licenziamento ma alle scuse. Scuse che, ricordiamo, sono arrivate. Dal punto di vista giudiziario però la vicenda non è conclusa. Il reato di abbandono di minore è infatti procedibile d’ufficio e quindi, anche con l’eventuale ritiro della querela, si andrà a processo, a meno che la Difesa non scelga il patteggiamento.