Bambino costretto a percorrere 6 chilometri a piedi dopo essere stato fatto scendere dall'autobus

Un episodio inquietante è avvenuto a San Vito di Cadore, un comune in provincia di Belluno, dove un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dall’autista di un autobus. Dopo la scuola, il piccolo ha dovuto affrontare un cammino di oltre 6 chilometri nel freddo intenso per tornare a casa a Vodo di Cadore.

Questo evento ha suscitato una forte indignazione tra i genitori e la comunità locale.

Le scuse dell’autista

Salvatore Russotto, l’autista coinvolto, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui esprime il suo rammarico per l’accaduto. In un’intervista al Gazzettino, ha dichiarato: “Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia”. La sua ammissione di colpa è stata accompagnata dalla spiegazione che il ragazzino non aveva un biglietto valido per il viaggio, il che ha portato alla decisione di farlo scendere dall’autobus.

La questione del biglietto

Il bambino possedeva un biglietto da 2,50 euro, ma era recentemente entrata in vigore una nuova tariffa di 10 euro per i viaggi sulla linea in questione, a causa dell’imminente evento olimpico. L’autista ha comunicato che, secondo le disposizioni ricevute dalla compagnia, era obbligato a far scendere chiunque non avesse un titolo di viaggio valido. Tuttavia, la madre del bambino, Sole, ha manifestato dubbi sulla gestione della situazione.

La reazione della famiglia

La madre del bambino ha accettato le scuse dell’autista, evidenziando però l’importanza della sincerità nelle sue parole. Tutti possono commettere errori, ma è fondamentale che ci sia una vera assunzione di responsabilità. La nonna del piccolo, un’avvocata, ha presentato una querela per abbandono di minore, sottolineando che il bambino è tornato a casa con le labbra bluastre e in condizioni di ipotermia.

Le condizioni del bambino

Quando Riccardo è finalmente arrivato a casa, le sue condizioni erano preoccupanti: presentava ipotermia e difficoltà nel parlare. Secondo la madre, il ragazzino ha dovuto saltare la scuola il giorno successivo a causa del trauma subito e delle sue condizioni di salute compromesse. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e il benessere dei minori durante i trasporti pubblici.

Implicazioni sulla sicurezza pubblica

Questa vicenda non ha solo colpito la famiglia di Riccardo, ma ha anche acceso un dibattito più ampio sulla safety policy degli autisti e sull’importanza di garantire un trattamento adeguato ai minori. La compagnia di trasporti ha avviato un’inchiesta interna, mentre l’autista è stato sospeso in via precauzionale. Un evento del genere invita a riflettere su come gestire situazioni simili in futuro e su come proteggere i più vulnerabili.

Le conseguenze

L’episodio ha messo in evidenza la necessità di una maggiore attenzione nella gestione del trasporto pubblico, specialmente per i minori. Le scuse dell’autista, seppur sincere, non possono cancellare il disagio e il pericolo vissuto dal bambino. È essenziale che tutti i soggetti coinvolti prendano le misure necessarie per evitare che simili incidenti possano ripetersi.