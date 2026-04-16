Il caso dei morti in ambulanza a Forlì ha scatenato l’interesse mediatico sin dall’inizio di questo caso, scoperto grazie all’ultima vittima che ha fatto indagare i Carabinieri alla caccia di ulteriori collegamenti che hanno poi svelato una catena di orrori ai danni di anziani durante i trasporti verso le case di cura o gli ospedali del circondario forlivese.

Luca Spada e il ruolo nelle morti degli anziani

Luca Spada è il principale accusato della morte di 6 anziani tra i primi mesi del 2025 e la fine dello stesso anno, l’ultima vittima risalirebbe a novembre.

Il giovane grazie al ruolo di soccorritore aveva accesso diretto ai veicoli e agli strumenti necessari per operare e nel suo caso per togliere la vita alle vittime, al fine di raccimolare somme di denaro di un certo livello.

A bordo dei veicoli è stato trovato il materiale e sono emerse anche intercettazioni dove egli si preoccupa della presenza della telecamera a bordo al fine di non farsi scoprire, difatti nell’ultimo omicidio la telecamera non era attiva.

Sentito dal GIP per 4 ore

Luca Spada è stato sentito dal GIP nella giornata di ieri, il giovane 27enne, attualmente ex operatore della CRI, ha difatti parlato con gli inquirenti, rispondendo alle domande che gli sono state poste.

Questo è quanto dichiarato dai legali, come riportato da SkyTG24.

“Si è processato innocente, lo ha detto e ribadito” – così hanno voluto archiviare la giornata i legali dell’uomo all’uscita del tribunale. Spada quindi avrebbe ammesso di non avere avuto alcun ruolo nella morte dell’ultima anziana, Deanna Mambelli, a novembre dello scorso anno, caso per cui invece è stato arrestato.