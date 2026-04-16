Paura nel quartiere Vomero di Napoli, dove una rapina in una filiale della banca Credit Agricole si è trasformata in una situazione di forte tensione con intervento massiccio delle forze dell’ordine e momenti di assedio all’interno dell’istituto di credito.

Rapina in banca a Napoli: panico al Vomero

Nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, una rapina ha interessato la filiale della banca Credit Agricole in piazzale Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella al Vomero, a Napoli.

Secondo le prime ricostruzioni di Napoli Today, un gruppo di malviventi — verosimilmente armati — si sarebbe asserragliato all’interno dell’istituto di credito, generando una situazione di forte tensione. In un primo momento si è ipotizzata la presenza di circa 25 persone tra clienti e personale trattenute all’interno, poi progressivamente fatte uscire.

L’area è stata immediatamente isolata dai carabinieri, giunti sul posto con equipaggiamenti antisommossa e impegnati a presidiare sia gli accessi della banca sia gli edifici circostanti, per impedire eventuali tentativi di fuga o vie alternative di uscita.

La zona è stata rapidamente circondata anche per motivi di sicurezza pubblica, mentre una folla di curiosi si è radunata nelle strade adiacenti. In questa fase, diverse persone avrebbero avuto bisogno di cure mediche a causa di malori legati allo spavento, senza conseguenze gravi.

Rapina in banca a Napoli, panico al Vomero: rapinatori barricati e area circondata

Dopo una fase di studio operativo, intorno alle 12:47 è scattata la macchina dell’intervento. I vigili del fuoco, insieme ai militari, hanno contribuito a forzare una vetrata dell’istituto utilizzando anche un ariete, aprendo così un varco per l’ingresso. L’irruzione vera e propria sarebbe avvenuta intorno alle 13:30, mentre pochi minuti dopo — circa alle 13:36 — gli ostaggi sono stati completamente liberati. Le immagini diffuse mostrano diverse persone, tra cui almeno cinque donne, uscire in sicurezza; nessuno sarebbe stato trasportato in ambulanza.

Nel frattempo, nelle vicinanze della banca è stata rinvenuta un’Alfa Romeo nera con targa cartacea, presumibilmente utilizzata dalla banda per la fuga. Rimangono ancora da chiarire le modalità di ingresso dei rapinatori, che potrebbero aver agito attraverso accessi secondari o direttamente dall’ingresso principale. Alcune segnalazioni successive hanno anche lasciato aperta l’ipotesi che i malviventi fossero ancora all’interno in attesa di ulteriori interventi speciali.

Sull’intera vicenda resta alta l’attenzione delle autorità: il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha seguito costantemente gli sviluppi insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, mentre sul posto è intervenuto anche il Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri per coordinare gli aspetti investigativi.