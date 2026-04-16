A Pozzuoli i Carabinieri hanno smantellato un’attività di spaccio, rinvenendo droga, armi e contanti nascosti nel vano ascensore di un palazzo.

A Pozzuoli, le attività di controllo contro lo spaccio di droga hanno portato a un nuovo intervento dei Carabinieri, che hanno scoperto un sistema di vendita e occultamento di stupefacenti nascosto all’interno di un edificio, confermando la presenza di una rete illecita attiva nella zona.

Operazione antidroga a Via Saba: il controllo sullo spaccio a Pozzuoli

A Pozzuoli, nella zona di via Saba, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno portato a termine un intervento mirato contro lo spaccio di stupefacenti. Come riportato da Napoli Today, durante un servizio di osservazione, i militari avrebbero notato un uomo mentre cedeva una dose di cocaina in cambio di denaro, secondo il classico schema dello scambio rapido tipico delle piazze di spaccio.

Il soggetto, identificato in un 38enne del posto sottoposto a libertà vigilata e già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente fermato insieme all’acquirente, poi segnalato alla Prefettura come consumatore. Addosso all’uomo sarebbero state rinvenute cinque dosi di cocaina e 65 euro in contanti, elementi che hanno rafforzato i sospetti sull’attività di spaccio. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso di estendere le indagini oltre l’apparente normalità dell’abitazione.

Pozzuoli, droga e armi nascoste nel vano ascensore: arrestato 38enne

All’interno dell’abitazione, inizialmente priva di elementi evidenti, i Carabinieri avrebbero trovato tra gli indumenti una chiave tecnica utilizzata per la manutenzione dei vani ascensore. Questo indizio ha indirizzato le verifiche verso le parti comuni dello stabile. Utilizzando la chiave, i militari hanno ispezionato la cabina dell’ascensore, scoprendo un vano nascosto ricavato con precisione sopra la struttura. Lì sarebbe stato allestito un vero deposito illecito: due involucri in cellophane contenenti circa 53 grammi di crack e cocaina, insieme a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, nascosto anche in un pacchetto di sigarette. Nello stesso spazio sarebbe stato trovato un borsello con due pistole con matricola abrasa — una Beretta con caricatore e 14 colpi e una Bruni con 4 colpi — oltre a ulteriori 26 proiettili.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dei genitori, sullo stesso pianerottolo, dove sarebbero stati rinvenuti circa 7.000 euro in contanti, la cui provenienza non sarebbe stata giustificata. L’operazione si è conclusa con l’arresto del 38enne, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e coinvolto nel possesso del materiale illecito e delle armi sequestrate.