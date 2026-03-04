Rabbia e dolore per la morte del piccolo Domenico, di soli due anni e mezzo: l'annuncio del vincitore di Sanremo 2026.

Oggi, 4 marzo 2026, saranno celebrati i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. In relazione a ciò è arrivata la decisione del vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci.

Napoli, bambino morto dopo il trapianto di cuore: oggi i funerali

Oggi, 4 marzo 2026, alle ore 15.00 al Duomo di Nola verranno celebrati i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo morto in seguito a un trapianto fallito presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Le indagini sono ancora in corso per stabilire ogni responsabilità, al momento sono sette i medici indagati. La morte di Domenico ha scosso non solo Napoli e la Campania, ma l’intera Italia, che oggi si prepara a dare l’ultimo saluto al piccolo. Proprio oggi, 4 marzo, si sarebbe dovuta tenere la festa per Sal Da Vinci, proprio a Napoli, dopo la vittoria di Sanremo. Ma ecco cosa ha deciso di fare il cantante.

Napoli, bambino morto dopo il trapianto di cuore: la decisione di Sal Da Vinci

La concomitanza tra la festa per la vittoria di Sanremo di Sal Da Vinci e i funerali del piccolo Domenico aveva sollevato perplessità tra i cittadini partenopei. In segno di rispetto verso la famiglia di Domenico, il vincitore della 76esima edizione del Festival ha deciso di posticipare i festeggiamenti, circostanza confermata dal deputato Francesco Emilio Borrelli il quale aveva ricevuto un messaggio da un cittadino preoccupato appunto per la concomitanza dei due eventi. Borelli così, sui social, ha comunicato di aver sentito Sal Da Vinci che ha confermato lo spostamento della data della festa, scrivendoli: “il bimbo prima di tutto.” Una scelta accolta con commenti di stima e affetto neo confronti del cantante.