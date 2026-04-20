Home > Cronaca > Calo dei consensi per Donald Trump, solo 37% lo approva

Calo dei consensi per Donald Trump, solo 37% lo approva

Calo dei consensi per Donald Trump, solo 37% lo approva

Il gradimento di Donald Trump scende ai minimi del secondo mandato: questioni economiche e internazionale spiegano la perdita di consenso rilevata il 19 aprile 2026

di Pubblicato il

Un recente sondaggio pubblicato da NBC il 19 aprile 2026 evidenzia un forte calo del consenso verso donald trump durante il suo secondo mandato. Secondo l’indagine, soltanto il 37% degli americani approva l’operato del presidente, mentre il restante 63% esprime un giudizio negativo. Questo dato rappresenta il livello più basso di gradimento registrato finora in questa tornata presidenziale e solleva interrogativi sia sui temi di politica interna sia su quelli di politica estera che dominano il dibattito pubblico.

Le ragioni dietro al calo non sono univoche: emergono preoccupazioni sull’inflazione, sul costo della vita e sulla gestione del conflitto mediorientale, in particolare della guerra in Iran. Il sondaggio mette inoltre in luce un sentimento generale di sfiducia: circa due terzi degli intervistati ritengono che il paese si stia muovendo nella direzione sbagliata.

Questi elementi combinati spiegano perché il consenso presidenziale sia sceso a livelli che possono complicare l’agenda politica e le prospettive elettorali future.

Un sondaggio che segna un record negativo

I numeri pubblicati da NBC sono significativi: il 37% di approvazione contrapposto al 63% di disapprovazione evidenzia uno scarto ampio. Inoltre il 66% degli intervistati giudica negativamente la gestione della guerra, mentre il 68% critica le misure contro il carovita.

L’indagine segnala anche che il 29% degli elettori indica l’economia come la preoccupazione principale. Questi indicatori fotografano un clima pubblico teso, in cui problemi concreti come il prezzo della benzina e l’aumento dei beni di consumo influiscono direttamente sulle valutazioni della leadership nazionale.

I numeri da decifrare

Entrando nel dettaglio, il sondaggio mostra che il 61% degli adulti ritiene che gli Stati Uniti non debbano intraprendere ulteriori azioni militari, una quota che sale al 74% tra i giovani sotto i 30 anni. Nonostante un annuncio di tregua temporanea il 7 aprile, l’opinione pubblica resta scettica rispetto alle prospettive di una soluzione duratura. Questi dati suggeriscono una disconnessione tra le scelte di politica estera e le attese di larga parte dell’elettorato, con potenziali ricadute sulle priorità governative nei mesi a venire.

Le ragioni principali del calo

La perdita di consenso si concentra su due fronti: l’economia e il conflitto. Sull’economia, la percezione di un peggioramento del potere d’acquisto colpisce soprattutto le famiglie con redditi da lavoro dipendente, che sentono maggiormente l’impatto dell’inflazione. Sul fronte esterno, la gestione della situazione in Iran è diventata un punto critico per molti elettori che richiedono prudenza e misure differenti dalla prosecuzione di operazioni militari o escalation. Combinati, questi elementi spiegano gran parte del malessere rilevato dal sondaggio.

Crepe nella base repubblicana

Pur mantenendo un sostegno solido all’interno del partito, con circa l’83% di approvazione tra i repubblicani, emergono segnali di flessione: l’approvazione nella base è calata di 4 punti rispetto all’inizio dell’anno e la quota di chi approva fortemente è passata dal 58% al 52%. Interessante è il dato relativo alla guerra: il 26% dei repubblicani disapprova la gestione del conflitto, una percentuale più alta di quella di chi contesta l’operato complessivo del presidente (17%). Questi numeri indicano che alcune scelte strategiche stanno creando tensioni anche tra gli alleati tradizionali.

Immigrazione e riforme elettorali: segnali contrastanti

Nonostante il quadro complessivo negativo, il sondaggio registra anche spunti di consenso su alcune proposte care all’amministrazione. L’approvazione sulla gestione dell’immigrazione è risalita al 44% (+4 punti rispetto a febbraio), segno che interventi specifici possono ritrovare terreno favorevole. Inoltre, misure come l’introduzione di documenti d’identità con foto per votare raccolgono un vasto consenso: il 75% degli intervistati è favorevole e il 61% ritiene che tali documenti debbano includere la prova della cittadinanza. Queste posizioni riflettono priorità condivise trasversalmente dall’elettorato.

Il risultato del 19 aprile 2026 pone quindi una sfida politica chiara: per recuperare consenso, la presidenza dovrà trovare risposte credibili ai problemi del costo della vita e proporre una strategia estera che attenui i timori dell’opinione pubblica, evitando al contempo di perdere ulteriore terreno nella propria coalizione. Le prossime mosse sull’economia e la politica estera saranno determinanti per il prosieguo del mandato e per le prospettive dei Repubblicani alle future tornate elettorali.