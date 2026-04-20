Calo dei consensi per Donald Trump, solo 37% lo approva

Un recente sondaggio pubblicato da NBC il 19 aprile 2026 evidenzia un forte calo del consenso verso donald trump durante il suo secondo mandato. Secondo l’indagine, soltanto il 37% degli americani approva l’operato del presidente, mentre il restante 63% esprime un giudizio negativo. Questo dato rappresenta il livello più basso di gradimento registrato finora in questa tornata presidenziale e solleva interrogativi sia sui temi di politica interna sia su quelli di politica estera che dominano il dibattito pubblico.

Le ragioni dietro al calo non sono univoche: emergono preoccupazioni sull’inflazione, sul costo della vita e sulla gestione del conflitto mediorientale, in particolare della guerra in Iran. Il sondaggio mette inoltre in luce un sentimento generale di sfiducia: circa due terzi degli intervistati ritengono che il paese si stia muovendo nella direzione sbagliata.

Questi elementi combinati spiegano perché il consenso presidenziale sia sceso a livelli che possono complicare l’agenda politica e le prospettive elettorali future.

Un sondaggio che segna un record negativo

I numeri pubblicati da NBC sono significativi: il 37% di approvazione contrapposto al 63% di disapprovazione evidenzia uno scarto ampio. Inoltre il 66% degli intervistati giudica negativamente la gestione della guerra, mentre il 68% critica le misure contro il carovita.

L’indagine segnala anche che il 29% degli elettori indica l’economia come la preoccupazione principale. Questi indicatori fotografano un clima pubblico teso, in cui problemi concreti come il prezzo della benzina e l’aumento dei beni di consumo influiscono direttamente sulle valutazioni della leadership nazionale.

I numeri da decifrare

Entrando nel dettaglio, il sondaggio mostra che il 61% degli adulti ritiene che gli Stati Uniti non debbano intraprendere ulteriori azioni militari, una quota che sale al 74% tra i giovani sotto i 30 anni. Nonostante un annuncio di tregua temporanea il 7 aprile, l’opinione pubblica resta scettica rispetto alle prospettive di una soluzione duratura. Questi dati suggeriscono una disconnessione tra le scelte di politica estera e le attese di larga parte dell’elettorato, con potenziali ricadute sulle priorità governative nei mesi a venire.

Le ragioni principali del calo

La perdita di consenso si concentra su due fronti: l’economia e il conflitto. Sull’economia, la percezione di un peggioramento del potere d’acquisto colpisce soprattutto le famiglie con redditi da lavoro dipendente, che sentono maggiormente l’impatto dell’inflazione. Sul fronte esterno, la gestione della situazione in Iran è diventata un punto critico per molti elettori che richiedono prudenza e misure differenti dalla prosecuzione di operazioni militari o escalation. Combinati, questi elementi spiegano gran parte del malessere rilevato dal sondaggio.

Crepe nella base repubblicana

Pur mantenendo un sostegno solido all’interno del partito, con circa l’83% di approvazione tra i repubblicani, emergono segnali di flessione: l’approvazione nella base è calata di 4 punti rispetto all’inizio dell’anno e la quota di chi approva fortemente è passata dal 58% al 52%. Interessante è il dato relativo alla guerra: il 26% dei repubblicani disapprova la gestione del conflitto, una percentuale più alta di quella di chi contesta l’operato complessivo del presidente (17%). Questi numeri indicano che alcune scelte strategiche stanno creando tensioni anche tra gli alleati tradizionali.

Immigrazione e riforme elettorali: segnali contrastanti

Nonostante il quadro complessivo negativo, il sondaggio registra anche spunti di consenso su alcune proposte care all’amministrazione. L’approvazione sulla gestione dell’immigrazione è risalita al 44% (+4 punti rispetto a febbraio), segno che interventi specifici possono ritrovare terreno favorevole. Inoltre, misure come l’introduzione di documenti d’identità con foto per votare raccolgono un vasto consenso: il 75% degli intervistati è favorevole e il 61% ritiene che tali documenti debbano includere la prova della cittadinanza. Queste posizioni riflettono priorità condivise trasversalmente dall’elettorato.

Il risultato del 19 aprile 2026 pone quindi una sfida politica chiara: per recuperare consenso, la presidenza dovrà trovare risposte credibili ai problemi del costo della vita e proporre una strategia estera che attenui i timori dell’opinione pubblica, evitando al contempo di perdere ulteriore terreno nella propria coalizione. Le prossime mosse sull’economia e la politica estera saranno determinanti per il prosieguo del mandato e per le prospettive dei Repubblicani alle future tornate elettorali.