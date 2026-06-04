Dua Lipa in Italia, atterrata a Palermo: via ai festeggiamenti delle nozze

(Adnkronos) - La popstar Dua Lipa e il marito Callum Turner sono atterrati nella tarda serata di ieri a Palermo per festeggiare le nozze appena celebrate a Londra. La coppia è arrivata a bordo di un Cessna Citation XLS operato da VistaJet, un jet privato noleggiato. Al loro arrivo un van li ha a...