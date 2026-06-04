In anteprima il video Bombay di Emanuele Marchiori e Chiara Pomiato

Milano, 4 giu. (askanews) – In anteprima il video “Bombay”, il nuovo singolo di Emanuele Marchiori e Chiara Pomiato, in rotazione radiofonica da venerdì 29 maggio.Ci sono luoghi che diventano specchi. Città che sembrano promettere fuga, leggerezza, rinascita – e che invece finiscono per rivelare tutto quello che ci portiamo dentro. È da questa tensione che nasce Bombay, estratto dall’album Decalogo dell’Amore (Devil’s Fork Records).

Il brano racconta una coppia in viaggio, persa dentro un altrove che forse non comprende davvero. Volevano vedere “un po’ d’Africa” e si ritrovano a Bombay: in questo piccolo slittamento geografico vive già il cuore della canzone, tra desiderio di evasione, immaginario romantico e fragilità sentimentale.Tra istantanee sbiadite, mercati immaginati, nostalgia e conversazioni “un po’ a vanvera”, Bombay mette in scena un amore imperfetto e profondamente umano.

Un rapporto che oscilla continuamente tra autenticità e rappresentazione, tra bisogno reciproco e distanza emotiva. Fino ad arrivare a quella frase conclusiva – “quanto può essere solitario un abbraccio ipocrita” – che lascia addosso il sapore dolceamaro delle relazioni che resistono anche quando non riescono più a raccontarsi davvero.Dal punto di vista musicale, il brano attraversa atmosfere folk e teatrali grazie a un ricco intreccio sonoro costruito da Emanuele Marchiori (pianoforte, basso acustico, batteria, banjo, diamonica e dulcimer), insieme ad Alvise Wiel (chitarra acustica ed elettrica), Massimiliano Magro (chitarra acustica elettrificata) e Francesco Fabiano, che firma anche registrazione, mix, co-produzione.”Bombay racconta un amore non eroico, non puro, persino un po’ superficiale, ma comunque umano.

Dietro l’esotico, l’ironia e il caleidoscopio del viaggio resta una grande solitudine emotiva: quella di un rapporto incapace di andare davvero in profondità, ma non per questo meno reale nel momento in cui accade.”, sottolineano Emanuele e Chiara.Ad accompagnare il singolo c’è un videoclip ideato e realizzato dallo stesso Marchiori, costruito attraverso un processo che unisce elementi artigianali e intelligenza artificiale. L’estetica richiama un teatro di carta in stop-motion: silhouette animate, mappe vintage, collage, Polaroid, vecchi giornali e scenografie in decoupage compongono un universo sospeso tra memoria e immaginazione. L’AI è utilizzata non come scorciatoia tecnica, ma come strumento creativo capace di amplificare un linguaggio volutamente materico, teatrale e poetico. Il video segue il percorso emotivo della canzone: dall’arrivo a Bombay fino alla scelta finale di restare, attraversando mercati surreali, elefanti metafisici e nostalgie improvvise, dove ironia e disincanto si sovrappongono per dare forma a una suggestiva “Bombay interiore”.