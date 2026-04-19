L'autista soccorritore è accusato di sei omicidi e, da quanto emerge, sapeva di essere filmato.

Luca Spada è accusato di sei omicidi sulle ambulanze della Croce Rossa sui sui operava come autista soccorritore. Secondo quanto sta emergendo, il 27enne era a conoscenza delle telecamera sul mezzo di soccorso. I dettagli.

Anziani morti in ambulanza, Spada sapeva della telecamera?

I Carabinieri di Forlì avevano piazzato una telecamera sull’ambulanza dove operava Luca Spada, sospettato di aver ucciso sei anziani.

IL 27enne, che si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario, a quanto pare si era accorto di essere ripreso: “C’è una telecamera”, avrebbe detto a un collega. Nel racconto agli inquirenti, una collega ha anche detto di aver visto Spada con un cacciavite.

Anziani morti in ambulanza, le accuse a Spada: “Ha tentato di forzare il vano con un cacciavite”

Un fotogramma confermerebbe quanto raccontato da una collega di Luca Spada, in quanto si vede il 27enne armeggiare con la videocamera che lo sta riprendendo sull’ambulanza. La collega che viaggiava con lui il 25 novembre del 2025, dove sull’ambulanza c’era l’ultima presunta vittima di Spada, Deanna Mambelli, ha anche raccontato di aver visto il sospettato salire a bordo del mezzo con un cacciavite.

Inoltre, Spada sarebbe poi salito a bordo di altre due ambulanze: “non gli sono andata dietro e non ho visto cosa ha fatto. Quando è tornato gli ho chiesto cosa cercasse e mi ha risposto ‘le lenzuola’. Poi ha rimesso il cacciavite a posto.” Il giorno successivo, gli inquirenti hanno ripristinato il sistema di registrazione e si vedrebbe proprio Spada cercare sul mezzo la telecamera.