Lite in studio a La Vita in Diretta: Rossi e Costamagna si affrontano sul phubbing

Un confronto inaspettato durante la puntata del 17 aprile 2026 mette al centro il tema del phubbing e uno scontro verbale tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna

Nel corso della puntata di La Vita in Diretta trasmessa il 17 aprile 2026, un segmento dedicato al tema del phubbing ha acceso un acceso scambio tra ospiti. Il conduttore ha introdotto il concetto, spiegando che il termine nasce dall’unione di phone e snubbing come modo per descrivere l’abitudine di ignorare chi è accanto per controllare il cellulare.

Quella che avrebbe potuto essere una chiacchierata sui comportamenti sociali si è trasformata rapidamente in un momento di tensione visibile in studio, con reazioni miste tra stupore e imbarazzo.

Alla domanda rivolta agli ospiti su quante volte si siano sentiti ignorati a causa di uno smartphone, Riccardo Rossi ha risposto con fermezza, e la battuta successiva di Luisella Costamagna sul fatto che lui avesse il telefono con sé ha scatenato il confronto.

Erano presenti inoltre Simona Izzo ed Elisa Isoardi, che hanno assistito alla scena, mentre il conduttore cercava di mantenere il filo della trasmissione. Il tema apparentemente tecnico del phubbing è così diventato il pretesto per far emergere tensioni personali.

Il battibecco in diretta

Il nucleo dello scontro è stato rapido: Rossi si è alzato per mostrare il display e ha spiegato che il suo cellulare era impostato in modalità aereo, ribadendo di usarlo soltanto come calcolatrice.

La replica, un mix di sarcasmo e irritazione, è stata la celebre frase rivolta a Costamagna: “tu rompi come sempre… non ci vengo più”. Nel corso dello scambio, l’attore ha storpiato il nome della collega attribuendole un altro appellativo e ha evocato un rapporto passato, citando una amicizia ai tempi del “Maurizio Costanzo Show” che, a suo dire, non c’è più.

Toni, posture e reazioni in studio

La reazione in studio è stata contrastante: c’è chi ha pensato a una gag e chi ha percepito la gravità dello scambio. Alberto Matano ha cercato di stemperare la tensione con una risata e una battuta volta a riportare il clima alla normalità, ma il botta e risposta ha comunque lasciato un segno. Simona Izzo è rimasta per lo più in silenzio, mentre la scena è stata registrata e rilanciata sui social, rendendo immediatamente virale il momento e moltiplicando i commenti degli spettatori sulle dinamiche interne al tavolo della trasmissione.

Le possibili implicazioni e il quadro più ampio

Al di là dell’episodio isolato, lo scontro solleva interrogativi sulle regole non scritte durante le trasmissioni in diretta: quanto deve essere rigida la gestione dei telefoni in studio e fino a che punto le osservazioni tra colleghi possono trasformarsi in conflitti personali? Luisella Costamagna, per esempio, ha più volte dichiarato di sollevare il problema del telefono quando conduce, arrivando a “requisire” i dispositivi per mantenere la concentrazione. La frase di Rossi “non ci vengo più” ha alimentato speculazioni, ma non è stata seguita da comunicazioni ufficiali sulla sua presenza nelle puntate successive.

Il ruolo del phubbing nel discorso televisivo

Il caso mette al centro il fenomeno del phubbing come spunto di riflessione: non solo una questione di cortesia, ma un elemento che può influenzare il rapporto tra ospiti, conduttori e pubblico. Definito come comportamento sociale che privilegia il dispositivo rispetto alle persone presenti, il phubbing è diventato tema ricorrente nei media e può scatenare giudizi morali o ironie sul plateau televisivo. Qui ha funzionato da detonatore, facendo emergere tensioni pregresse più che una reale disputa sul tema in sé.

Cosa resta dopo lo scontro

Alla fine della puntata, l’episodio è rimasto come un micromessaggio sulle dinamiche personali dietro le quinte: una battuta, un rimprovero e un nome storpiato che hanno ricordato al pubblico che i rapporti professionali possono nascondere tensioni non risolte. La clip condivisa sui social ha amplificato il dibattito, trasformando un momento televisivo in argomento di conversazione quotidiana. Resta da vedere se i protagonisti offriranno un chiarimento pubblico o se il caso si esaurirà come un normale spunto di gossip.