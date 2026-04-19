Verissimo weekend: ospiti, musica e racconti che emozionano

Il pomeriggio di Canale 5 si colora nuovamente del marchio Verissimo, con Silvia Toffanin al timone per due appuntamenti speciali in programma sabato 18 e domenica 19 aprile alle 16.30. Il programma mantiene il suo mix caratteristico di interviste, testimonianze personali e momenti di spettacolo, offrendo sia piacevoli chiacchierate con protagonisti del mondo dello spettacolo sia riflessioni su vicende di cronaca che coinvolgono famiglie e comunità.

Le puntate del weekend propongono ospiti diversificati: dal mondo della fiction e della musica fino allo sport e alle storie private che cercano visibilità mediatica. L’intento del programma rimane quello di dare spazio a voci differenti, raccontando personaggi inediti o aspetti meno noti della loro vita, sempre con un approccio empatico e approfondito. In questo contesto, il format di interviste permette di alternare leggerezza e approfondimento, offrendo al pubblico un panorama vario e coinvolgente.

Il palinsesto del sabato: volti nuovi e campioni

La puntata di sabato 18 aprile presenta un cast eterogeneo: la coppia formata da Matteo Branciamore e Marta Filippi, protagonisti anche della nuova edizione di I Cesaroni – Il ritorno, sarà protagonista di un’intervista di coppia che mescola retroscena personali e anticipazioni sulla serie. In studio arriverà anche la sciatrice Laura Pirovano, alla sua prima intervista in studio dopo la vittoria della Coppa del mondo di discesa libera, insieme a volti noti come Natasha Stefanenko e Laura Freddi, quest’ultima accompagnata dalla figlia Ginevra.

Tra gli ospiti di intrattenimento figura inoltre Cate Lumina, recentemente eliminata dal serale di Amici, che racconterà le emozioni del percorso televisivo.

Il tema della sicurezza personale

La trasmissione affronterà anche questioni più delicate, come nel caso di Chiara Balistreri, che torna a parlare dopo sviluppi giudiziari legati all’ex fidanzato Gabriel Constantin. L’uomo, condannato in appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, ha ottenuto di scontare il restante della pena ai domiciliari presso la casa della madre, una decisione che ha riacceso preoccupazioni e richieste di tutela. In studio si discuteranno dunque temi legati alla sicurezza personale e al percorso di recupero delle vittime di violenza.

La domenica in diretta: icone e storie che commuovono

La puntata di domenica 19 aprile mette in scaletta nomi capaci di suscitare forte interesse: l’attrice Giuliana De Sio, simbolo di autenticità e presenza scenica, sarà intervistata a ruota libera. A lei si aggiunge la voce storica napoletana di Nino D’Angelo, portatore di una lunga carriera musicale. Sempre nella puntata domenicale, spazio alla nostalgia e alla scoperta familiare con Sabrina Salerno, che salirà in studio per la prima volta insieme alla sorella ritrovata Manuela, e alla musica contemporanea con Paola Iezzi, che presenta il singolo “Stessa direzione”.

Il racconto dei genitori di Alessandro Venturelli

Un momento importante della domenica sarà dedicato al dolore dei genitori di Alessandro Venturelli, scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2026. I genitori, Roberta e Roberto, porteranno in studio la loro richiesta di aiuto e la volontà di continuare a cercare il figlio nonostante il caso archiviato. L’intervento mette in luce le difficoltà di chi affronta una sparizione e il ruolo dei media nel mantenere viva l’attenzione su vicende ancora irrisolte.

Perché seguire il weekend di Verissimo

Le due puntate offrono un equilibrio tra leggerezza e temi forti: dalle storie di chi vive i riflettori quotidiani ai traguardi sportivi di alto livello, sino ai racconti di chi chiede giustizia o semplicemente risposte. La presenza di artisti come Giuliana De Sio e Nino D’Angelo, accanto a protagonisti emergenti e a testimonianze reali, rende il programma uno specchio della società contemporanea. Seguire Verissimo significa dunque assistere a interviste che cercano verità, emozione e informazione, mettendo al centro l’aspetto umano oltre il gossip.

Appuntamento quindi a Canale 5 alle 16.30 di sabato 18 e domenica 19 aprile per due ore di conversazioni, musica e riflessioni che promettono di coinvolgere un pubblico variegato e curioso.