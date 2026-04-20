Russia pronta a ospitare l'uranio iraniano: soluzione praticabile per la crisi?

La proposta di Mosca di trasferire e custodire l' uranio altamente arricchito iraniano riapre il dibattito sulla fattibilità tecnica e sulle conseguenze diplomatiche: tra fiducia, rischi logistici e la volontà degli Stati Uniti c'è ancora molto da definire

Negli ultimi mesi la questione del materiale fissile conservato in Iran è tornata al centro delle trattative internazionali. Secondo le stime dell’IAEA, all’epoca degli attacchi di giugno 2026 l’Iran deteneva circa 440 chilogrammi di uranio arricchito al 60%, una quantità ben superiore ai livelli richiesti per usi civili. In questo contesto la Russia ha più volte offerto di ritirare e custodire quel materiale, proponendosi come partner tecnico e politico per ridurre una delle principali barriere al cessate il fuoco regionale.

La proposta russa è stata rilanciata da Rosatom e dal suo amministratore delegato, che hanno chiamato in causa l’esperienza storica di cooperazione nucleare tra Mosca e Teheran. Tuttavia, il piano non è stato accolto con entusiasmo unanime: il Cremlino ha ammesso la disponibilità ma ha segnalato che, per il momento, l’ipotesi non è sul tavolo delle negoziazioni tra Iran e Stati Uniti, mentre funzionari iraniani hanno mostrato cautela rispetto all’idea che il materiale finisca in mani straniere.

Cosa prevede l’offerta russa

Il nucleo dell’iniziativa consiste nel trasferimento sicuro e nella custodia temporanea della quantità di uranio altamente arricchito individuata. Rosatom propone di impiegare le proprie infrastrutture e competenze per trasportare il materiale, valutarne lo stato e immagazzinarlo in condizioni controllate, con l’IAEA come supervisore internazionale. Questa soluzione puntualmente mette in risalto due elementi: da un lato la dimensione tecnica, che richiede logistica specializzata e norme di sicurezza stringenti; dall’altro la componente fiduciaria, dato che l’Iran dovrebbe accettare un soggetto terzo per trattare un bene per Teheran strategico e sensibile.

Meccanismi operativi e ruolo dell’IAEA

Nel dettaglio il piano implicherebbe valutazioni preliminari sullo stato del materiale fissile, operazioni di bonifica nei siti eventualmente danneggiati e il trasferimento tramite convogli e contenitori certificati. L’IAEA sarebbe coinvolta per garantire la trasparenza e stabilire catene di custodia verificabili: il meccanismo proposto mira a conciliare esigenze di non proliferazione con la necessità di rassicurare tutte le parti coinvolte, includendo possibili verifiche periodiche e report ufficiali.

Ostacoli tecnici e logistici

Un elemento cruciale riguarda lo stato reale dell’uranio dopo gli attacchi di giugno 2026. Alcuni depositi nei complessi di Isfahan e Natanz hanno subito danni, e senza ispezioni regolari è difficile quantificare la porzione di materiale ancora recuperabile. Operazioni di rimozione in condizioni di post-conflitto possono richiedere interventi di decontaminazione, stabilizzazione e movimentazione in ambienti ad alto rischio, rendendo l’operazione complessa sotto il profilo tecnico e costoso sotto quello logistico.

Valutare la condizione del materiale

Determinare quanto dell’uranio sia rimasto intatto, contaminato o disperso è la prima fase indispensabile prima di ogni trasporto. Esperti indipendenti sottolineano che, pur essendo una sfida significativa, la rimozione è realizzabile con il supporto di agenzie internazionali e di paesi terzi qualificati. Le procedure prevedono campionamenti, analisi radiochimiche e operazioni condotte con standard internazionali per minimizzare rischi radiologici e di proliferazione.

Motivazioni politiche e il ruolo di Mosca

La Russia emerge come candidata credibile agli occhi di Teheran per una combinazione di fattori: rapporti storici nel campo nucleare, cooperazione sul progetto Bushehr e precedenti esperienze internazionali nella gestione di materiale fissile. Per l’Iran la scelta di un partner percepito come affidabile può essere determinante per accettare un trasferimento. Sul fronte statunitense, invece, esistono riserve sull’ipotesi che il materiale finisse in territorio russo, e la decisione finale dipende in larga misura dalla volontà politica di Washington e dalla capacità di trovare un quadro negoziale condiviso tra le parti.

In sintesi, l’offerta russa rappresenta una soluzione tecnica plausibile e politicamente sensibile che potrebbe sbloccare parte del negoziato, ma resta subordinata a numerosi fattori: la situazione fisica del materiale, il consenso dell’Iran, l’accettazione da parte degli Stati coinvolti e il ruolo di supervisione dell’IAEA. Il percorso verso una concreta attuazione rimane accidentato, ma non impossibile, a patto che la diplomazia riesca a trasformare un’opzione tecnica in un accordo politico praticabile.