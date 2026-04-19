Chi ha vinto la sfida di ascolti del 18 aprile tra Amici e Canzonissima

Chi ha vinto la sfida di ascolti del 18 aprile tra Amici e Canzonissima

La serata televisiva del 18 aprile 2026 ha proposto l’ennesimo confronto tra due programmi del sabato: Amici di Maria De Filippi e Canzonissima condotto su Rai Uno. Dal punto di vista degli ascolti si conferma una battaglia di cifre e percentuali che raccontano non solo chi ha vinto quella sera, ma anche l’andamento di entrambe le produzioni nel corso delle settimane.

In questo pezzo analizziamo i dati ufficiali, i momenti salienti della puntata di Amici e il raffronto con le performance precedenti, mantenendo il focus sui numeri e sugli eventi che hanno inciso sul pubblico.

Il racconto non trascura gli aspetti qualitativi: ospiti, giudici e i siparietti in studio hanno avuto un peso nella percezione della serata.

Useremo termini chiave per guidare l’analisi, evidenziando con share e spettatori i parametri più significativi e spiegando con semplicità come leggere le variazioni rispetto alle settimane precedenti. Le cifre qui riportate sono quelle ufficiali comunicate per la data del 18 aprile 2026, così da mantenere precisione e rigore.

Il confronto della serata: numeri e percentuali

La puntata di Amici trasmessa il 18 aprile 2026 ha raccolto 3.009.000 telespettatori, ottenendo il 22,4% di share. Dall’altra parte, su Rai Uno, Canzonissima ha raggiunto 2.283.000 spettatori con il 17,9% di share. Questi valori stabiliscono la vittoria di Amici per quella serata, ma vanno letti nel contesto di un panorama televisivo frammentato: il valore assoluto degli spettatori e la percentuale di share misurano fenomeni differenti e insieme restituiscono un quadro più completo. In particolare, lo scarto tra le due proposte è netto ma non abissale, segnalando una competizione ancora vivace sul pubblico del prime time.

Andamento settimanale e trend

Osservando la serie di puntate precedenti di Amici 25, il 21 marzo aveva registrato 3.295.000 spettatori e il 23,8% di share; il 28 marzo 3.361.000 e 24,1%; il 4 aprile 3.100.000 e 23,2%; l’11 aprile 3.248.000 e 23,1%; infine il 18 aprile 3.009.000 e 22,4%. Questi numeri mostrano una stabilità relativa attorno ai tre milioni, con leggere oscillazioni che possono dipendere dagli ospiti e dalle dinamiche di puntata. Il dato di riferimento permette di valutare sia la tenuta del format sia possibili segnali di flessione rispetto alle aspettative iniziali.

Cosa è successo nella puntata di Amici del 18 aprile

La quinta puntata del serale ha rispettato la struttura consolidata del talent: tre manche, sfide dirette e un’eliminazione. Tra i giudici presenti si sono alternati Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con la partecipazione speciale di Cristiano Malgioglio e la conduzione del gioco Password affidata ad Alessandro Cattelan. Sul fronte degli ospiti sono saliti sul palco Biagio Antonacci, Vanessa Incontrada, Luca Laurenti e il ritorno di Nicolò Filippucci, figura che ha riacceso discussioni dopo la sua eliminazione nella passata edizione.

Sfide, tensioni ed eliminazione

La puntata si è aperta con sfide tra Alex e Nicola, Angie ed Emiliano, e ulteriori confronti che hanno definito le tre manche. Alcune prove non si sono concluse per accordo dei giudici, mentre altre hanno determinato posizioni di rischio: sono finiti in ballottaggio persone come Lorenzo, Kiara e Riccardo. Alla fine della serata l’eliminata è risultata essere la ballerina Kiara. Durante la diretta si è registrata anche una forte discussione tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio, momento che ha dato ulteriore pepe alla trasmissione e probabilmente ha inciso sulla percezione della puntata da parte del pubblico.

Confronto con Canzonissima e dati delle altre puntate

I numeri di Canzonissima 2026 nelle settimane precedenti offrono un raffronto utile: il 21 marzo 2.550.000 spettatori e 22,5% di share; il 28 marzo 2.135.000 e 19,4% (con un’anteprima di 3.619.000 e 19,8%); il 4 aprile 2.210.000 e 17,4%; l’11 aprile 2.206.000 e 17,4%; il 18 aprile 2.283.000 e 17,9%. Questi valori mostrano una platea più contenuta rispetto ad Amici ma con momenti di picco, specie nell’anteprima menzionata. In termini strategici, Rai Uno ha consolidato una proposta alternativa che intercetta una fetta rilevante di pubblico interessato al varietà e agli ospiti.

Per chi osserva i dati di dettaglio, la chiave è confrontare spettatori e share nel tempo, verificando l’impatto degli ospiti e delle discussioni in studio. Il 18 aprile 2026 rimane una serata dove Amici ha mantenuto la leadership del sabato sera in termini di ascolti, mentre Canzonissima ha mostrato segnali di resistenza e alcune performance degne di nota. Nel prosieguo del palinsesto sarà interessante monitorare se le tendenze confermeranno una stabilità o se ci saranno inversioni significative.