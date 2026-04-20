Ospite di Luca Casadei per il podcast “One More Time“, Billy Costacurta ha parlato anche di difficili momenti vissuti assieme a suo figlio Achille. Le sue parole.

One More Time, il racconto di Billy Costacurta: “Il TSO di mio figlio è stato il momento più brutto della mia vita”

In una lunga intervista a Luca Casadei per il podcast “One More Time“, Billy Costacurta ha parlato anche dei momenti più difficili vissuti con suo figlio Achille, nato dall’amore con la moglie Martina Colombari.

Quando era solo un adolescente, Achille venne sottoposto al primo di sette TSO (trattamento sanitario obbligatorio), per l’ex calciatore uno dei momenti più brutti della sua vita: “Chi ha fatto il TSO sa di cosa parlo, un momento pazzesco, uno dei momenti più brutti per un genitore. Io lo ricordo come il momento più brutto della mia vita.”

One More Time, il drammatico racconto di Billy Costacurta: “Non riuscivo a vedere mio figlio in ospedale”

A “One More Time”, Billy Costacurta ha raccontato meglio l’episodio: “Io lascio Achille in ospedale per un TSO. Quando gli devono fare una puntura per calmarlo perché lui sembrava indiavolato, sono stati momenti che poi ci hanno costretti veramente a tirar fuori delle energie pazzesche.” Aver a fianco Martina Colombari è stato essenziale per l’ex calciatore: “Ogni tanto dicevo a Martina: ‘io non ce la faccio.

Perdonami, non riesco a entrare in ospedale e vederlo là’. Lei ogni giorno entrava nei momenti più difficili. Io ogni tanto non riuscivo a vedere mio figlio.”