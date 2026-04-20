Dibattito sul ruolo italiano nello Stretto di Hormuz: tra mandato Onu e azione senza risoluzione

Negli ultimi giorni il dibattito pubblico italiano si è concentrato sulla possibile partecipazione di Roma a un’operazione internazionale nello Stretto di Hormuz. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato di preferire un mandato Onu, ma ha chiarito che, in assenza della risoluzione, è disposto a sostenere la sicurezza dello stretto anche in una coalizione multilaterale.

La posizione è stata ribadita pubblicamente in un intervento riportato il 20/04/2026, e ha acceso il confronto tra maggioranza e opposizione sull’opportunità e sulle condizioni dell’impiego delle forze navali italiane.

Da un lato il governo manifesta disponibilità condizionata: si parla dell’invio di due cacciamine e del possibile allargamento di un’operazione europea come Aspides.

Dall’altro, esponenti dell’opposizione come Giuseppe Conte e la leader dem hanno posto paletti netti: ogni impegno deve essere coperto da una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, prevedere il cessate il fuoco e garantire la sicurezza dei militari. Parallelamente si discute di misure per tutelare le forniture energetiche, anche attraverso incrementi di approvvigionamento via TAP e accordi con paesi terzi.

La posizione del governo e le opzioni operative

Il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni ha confermato la disponibilità a partecipare a una missione marittima, ma con condizioni precise: il via libera parlamentare e l’esistenza di un cessate il fuoco stabile. Il ministro Crosetto ha spiegato che idealmente servirebbe un mandato Onu perché fornisce legittimità e protezioni legali, ma ha anche ammesso che tale mandato potrebbe essere bloccato in Consiglio di sicurezza. Per questo motivo l’esecutivo valuta la partecipazione in una coalizione multilaterale internazionale, ipotizzando forze provenienti da decine di paesi per garantire la sicurezza delle rotte commerciali senza attendere necessariamente la risoluzione.

Dettaglio tecnico: assetti e ruoli navali

Tra le ipotesi allo studio spiccano l’impiego di due cacciamine e il potenziale ampliamento dell’operazione Aspides, attiva in altre rotte marittime. L’operatività richiederebbe coordinamento internazionale, regole d’ingaggio precise e, in ambito europeo, il consenso del Consiglio Affari esteri per eventuali modifiche del perimetro operativo. Questi passaggi tecnici sono cruciali per assicurare che la missione abbia capacità di interdizione e protezione delle navi commerciali senza trasformarsi in un fattore di escalation.

Le riserve dell’opposizione e le condizioni non negoziabili

L’opposizione ha messo in chiaro una linea diversa: per esponenti come Giuseppe Conte ogni eventuale intervento navale dev’essere circoscritto e legittimato dalle Nazioni Unite. Conte sottolinea che l’azione internazionale può essere considerata solo se finalizzata al rispetto del diritto internazionale, alla protezione dei civili e alla riapertura dei corridoi commerciali essenziali. Inoltre, richieste di garanzie per la sicurezza dei nostri militari e l’apertura di un confronto parlamentare serrato sono state poste come condizioni imprescindibili.

Unifil, sicurezza e responsabilità internazionale

Il tema della sicurezza dei contingenti è emerso anche alla luce degli attacchi subiti da forze internazionali in altri scenari, con riferimento alla situazione del Libano e alla missione Unifil. Alcuni atti recenti hanno sollevato dubbi sulla capacità di garantire la protezione dei peacekeeper e hanno indotto il ministro della Difesa a sollecitare chiarimenti al segretario generale delle Nazioni Unite. Per l’opposizione questi precedenti rafforzano la richiesta di operare solo sotto paravento multilaterale e vincolante dell’Onu.

Scenari aperti e prossime mosse politiche

Il quadro resta fluido: il governo valuta opzioni politiche e operative che vanno dalla partecipazione a una coalizione ampia all’adeguamento di missioni esistenti, con l’obiettivo dichiarato di proteggere il traffico marittimo e le forniture energetiche. Nel frattempo continuano i contatti con partner europei e terzi per valutare misure alternative, come l’incremento delle forniture via TAP e accordi di diversificazione. Sul piano interno, la richiesta di un dibattito parlamentare e di trasparenza rimane centrale: l’esecutivo dovrà spiegare rischi, obiettivi e garanzie prima di ottenere il consenso per eventuali impegni.

In sintesi, il confronto politico mette in luce due approcci: uno pragmatico, orientato a intervenire anche senza un documento delle Nazioni Unite per arginare gli effetti immediati sul commercio e sull’energia, e uno cautelativo, che richiede la piena legittimazione dell’Onu e tutele per il personale militare. Le prossime decisioni determineranno non solo l’assetto operativo dell’Italia nello Stretto di Hormuz, ma anche l’equilibrio tra obblighi internazionali, responsabilità parlamentare e necessità di sicurezza nazionale.