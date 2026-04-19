Controversia sui rimpatri: perché il governo non cambia la norma sull'incentivo agli avvocati

La norma sui rimpatri, inserita nel decreto sicurezza, introduce un compenso per l'avvocato legato al rimpatrio effettivo e ha scatenato la reazione del Consiglio nazionale forense e delle forze di opposizione

La recente modifica al decreto sicurezza che introduce incentivi economici per i rimpatri dei migranti ha acceso un acceso confronto politico e istituzionale. Al centro della polemica c’è un emendamento presentato dalla maggioranza che prevede un compenso pari a 615 euro per l’avvocato che segue pratiche di rimpatrio volontario assistito, subordinato all’effettivo ritorno nel Paese d’origine.

La norma e il ruolo dell’avvocatura

L’emendamento, che porta la firma del senatore Marco Lisei (Fratelli d’Italia) e ha trovato condivisione tra gli alleati, cita espressamente il Consiglio nazionale forense tra gli interlocutori per la collaborazione con il Ministero dell’Interno. La previsione normativa crea però una distanza netta con l’istituzione forense: il Consiglio nazionale forense sostiene di non essere stato coinvolto nella stesura né nelle audizioni e dichiara che le attività previste non rientrano nelle sue competenze istituzionali.

Le obiezioni formali e di principio

Il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, ha ribadito la contrarietà dell’istituzione a essere chiamata in causa per pagare i legali, sottolineando la distinzione tra l’ente e i singoli professionisti. Sul piano giuridico e deontologico, critici temono che un compenso subordinato all’esito della procedura alteri il rapporto di fiducia tra avvocato e assistito e ponga rischi per la autonomia e indipendenza della difesa.

Difesa della norma da parte della maggioranza

I promotori dell’emendamento difendono la scelta come un ampliamento delle possibilità professionali e operative: secondo i sostenitori, oggi lo Stato provvede al rimborso dell’avvocato solo nei casi giudiziari di ricorso contro l’espulsione, mentre la nuova norma introdurrebbe un compenso anche per le attività stragiudiziali legate al ritorno volontario. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, si tratta di un modo per valorizzare il lavoro che molti legali svolgono gratuitamente.

Bilancio e implicazioni pratiche

Nel testo sono riportate anche stime di spesa: una previsione di circa 246.000 euro da luglio per il primo anno e oltre 492.000 euro per il biennio successivo. Questi numeri, secondo la maggioranza, rappresentano un investimento per potenziare i rimpatri volontari e contribuire a una gestione più efficiente dell’immigrazione.

La reazione politica e il contesto parlamentare

Le opposizioni hanno risposto compatte, definendo la norma inaccettabile e lesiva del diritto di difesa. Il Partito Democratico ha parlato di un intervento avvenuto senza il necessario confronto con l’avvocatura, mentre esponenti di Italia Viva e altri gruppi hanno messo in evidenza contraddizioni e rischi costituzionali. Termini come “bonus remigrazione” sono stati utilizzati da deputati e senatori per stigmatizzare la logica premiale dell’intervento.

Tempi ristretti e opzioni procedural

Sul piano procedurale, fonti governative evidenziano che il decreto è vincolato a scadenze di conversione legislative, e che modifiche sostanziali a questo stadio comporterebbero il ritorno del testo al Senato per una nuova lettura. Per questo motivo l’esecutivo appare deciso a non tornare indietro, nonostante le richieste di correzione e i possibili interventi successivi da parte di alleati come Noi Moderati, i cui esponenti hanno annunciato la volontà di rivedere la previsione dopo un confronto con l’istituzione forense.

Conseguenze e prospettive

La vicenda ha già compattato più fronti: dalle Camere penali ai magistrati, fino a diverse organizzazioni politiche, tutte preoccupate per l’impatto che la norma può avere sul diritto di difesa e sulla fiducia nel rapporto tra cliente e legale. La partita politica continuerà in aula, dove si misureranno non solo gli aspetti tecnici del provvedimento ma anche il significato simbolico di una scelta che mette in discussione equilibri sensibili nelle procedure di tutela dei diritti.

Qualunque sarà l’esito parlamentare, la questione pone interrogativi centrali sulla gestione dell’immigrazione, sul ruolo delle istituzioni forensi e sul confine tra politiche pubbliche e garanzie costituzionali. Resta aperto il confronto tra maggioranza e avvocatura, con prospettive di ricorso a interventi correttivi futuri e con la consapevolezza che il tema continuerà a dividere l’arena politica e professionale.