Nuova stangata per i fumatori italiani: dal 13 aprile sono infatti scattati i nuovi aumenti. I dettagli.

Nuova stangata per i fumatori italiani. Dal 13 aprile, infatti, sono scattati gli aumenti sulle sigarette e sui prodotti da fumo. Ecco i prezzi aggiornati.

Sigarette, nuovi aumenti improvvisi: quanto costano adesso

Nuovi aumenti sul costo delle sigarette, dunque nuova stangata per i fumatori italiani. A partire dal 13 aprile i consumatori hanno infatti dovuto fare i conti con un nuovo aggiornamento dei listini.

Come ha evidenziato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si registrano rincari non solamente sui marchi di fascia media, ma anche tra quelli più economici. In generale gli aumenti vanno dai 20 ai 50 centesimi per ogni pacchetto di sigarette. Il provvedimento non vale solamente per le sigarette tradizionali, ma anche al tabacco trinciato, ai sigari e ai nuovi prodotti a tabacco riscaldato.

Nuovi aumenti sigarette 2026, arriva la stangata: i prezzi aggiornati

Dal 13 aprile i fumatori italiani si sono trovati davanti a un aumento del costo delle sigarette e dei prodotti da fumo, aumenti che vanno dai 20 ai 50 centesimi. Dalla tabella dei prezzi, il marchio di sigarette che registra il prezzo più alto è Dunhill International (7,20 euro a pacchetto).

Secondo la tabella aggiornata, tra i marchi più economici c’è Black Devil Yellow (4.40 euro a pacchetto), così come Corset Chic Lilac e Pink. Come detto in precedenza gli aumenti interessano anche il tabacco trinciato, con le confezioni da 30 grammi che si collocano tra i 7,80 e gli 8 euro, quelle da 40 grammi sui 10 euro e quelle da 70 grammi possono superare anche i 15 euro.