L’inizio del 2026 segna un nuovo aumento per i fumatori italiani, con il prezzo delle sigarette destinato a salire ulteriormente. A partire dal 13 febbraio entrerà in vigore la terza fase dei rincari sui tabacchi lavorati, che interesserà 75 marche tra sigarette, sigari e tabacco sfuso. L’iniziativa incide sul budget delle famiglie e rientra nella strategia del governo di ridurre il consumo di tabacco attraverso accise più elevate.

Nuovi rincari sui tabacchi: il terzo aumento dell’anno

Il 2026 ha portato con sé numerose novità per i consumatori italiani, tra cambiamenti nelle abitudini quotidiane e rincari che incidono sul bilancio familiare. Tra questi, i fumatori continuano a essere tra i più colpiti: il prezzo di sigarette e tabacchi lavorati è infatti salito in modo costante, creando la sensazione di un aumento inarrestabile.

A partire da domani, venerdì 13 febbraio 2026, entrerà in vigore la terza fase degli aumenti, completando il ciclo di rincari iniziato a metà gennaio e proseguito con le variazioni su sigari e tabacco trinciato a fine mese. Secondo l’Agenzia delle Dogane, il nuovo listino interesserà 75 marche, tra cui Camel, Winston e Benson & Hedges, e riguarderà non solo le sigarette confezionate, ma anche sigari, sigaretti e tabacco sfuso.

L’incremento medio stimato è di circa 30 centesimi a pacchetto, in linea con il nuovo sistema di accise previsto per il 2026. I listini aggiornati sono già consultabili sul portale dell’Agenzia, permettendo ai consumatori di pianificare eventuali acquisti e strategie di risparmio. Oltre all’aspetto economico immediato, questi rialzi mettono in evidenza come il mercato del tabacco sia sempre più soggetto a regolamentazioni e politiche fiscali mirate.

Sigarette, prezzi in aumento: il listino aggiornato con le marche

Per i fumatori, l’aumento dei prezzi può diventare un incentivo a ridurre il consumo, passare a prodotti meno costosi o valutare alternative come i tabacchi da rollare. Le tabaccherie, dal canto loro, si trovano a gestire clienti più attenti ai costi e curiosi riguardo alle novità sui listini. Ecco tutte la marche coinvolte ai nuovi aumenti: