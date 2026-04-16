Primarie aperte e progetto condiviso: la proposta di Conte per il campo largo

La presentazione del libro di Giuseppe Conte ha offerto più di una semplice vetrina personale: è stata l’occasione per ribadire la proposta di organizzare primarie che siano «aperte» e non chiuse alle tessere dei singoli partiti. Nel discorso, il leader del M5S ha sottolineato la necessità di costruire prima un progetto condiviso e poi definire le regole della sfida, insistendo su trasparenza, inclusione e assenza di personalismi divisivi.

Accanto a Conte erano visibili esponenti del centrosinistra, tra cui la segretaria del Pd Elly Schlein e leader di Avs come Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, un’immagine che ha voluto trasmettere l’idea di una coalizione ancora compatta sul piano simbolico.

Il nodo delle primarie e le regole proposte

Alla base della proposta di Conte c’è l’idea che le primarie non siano uno strumento di partito ma uno strumento di coalizione: la scelta delle candidature dovrebbe nascere da un percorso pubblico in cui chiunque possa partecipare, anche se non è iscritto, purché accetti e condivida preventivamente il programma.

Conte ha criticato la logica dell’automatismo secondo cui un voto in più determinerebbe automaticamente la guida dell’esecutivo: «non è la prassi del nostro campo», ha osservato parafrasando la posizione del M5S. Sul tavolo restano anche questioni pratiche: modalità di voto, partecipazione online, e criteri per la selezione dei candidati, tutti elementi che il leader intende discutere apertamente per evitare sorprese e fratture.

Regole e partecipazione

Nel delineare le regole, Conte ha enfatizzato tre pilastri: chiarezza, trasparenza e inclusività. Secondo la sua proposta, le procedure dovrebbero escludere le primarie «di partito» e favorire strumenti che consentano anche l’accesso di cittadini non tesserati, con soluzioni digitali per ampliare la partecipazione. Questa impostazione punta a ridurre il rischio di scontri fratricidi trasformando la competizione in una sfida sui contenuti, ma solleva dubbi interni: per esempio alcuni esponenti dem rimangono cauti e non tutti condividono l’urgenza di tenere primarie, ritenendole potenzialmente inutili se non cambiano l’architettura normativa in vigore.

Unità dell’alleanza e diversità di vedute

L’evento ha mostrato la fotografia di un’alleanza che vuole apparire coesa, ma che contiene tensioni reali su questioni strategiche e di comunicazione. Sul versante politico emergono differenze non soltanto su metodi ma anche su contenuti: dalla lettura delle relazioni internazionali alle priorità economiche e sociali. Non mancano aperture reciproche — come l’impegno a non disperdere il clima di fiducia generato dalla vittoria del referendum — così come frizioni su temi sensibili, ad esempio le posizioni sull’invio di armi all’Ucraina, dove la distanza tra le posizioni pubbliche di alcuni leader risulta al momento marcata e difficile da armonizzare.

Sondaggi e implicazioni strategiche

Un sondaggio recente di Youtrend ha introdotto ulteriori fattori di riflessione: secondo la rilevazione, la leader del Pd risulterebbe prima con il 41%, Conte al 26% e la sindaca di Genova, Silvia Salis, al 25%. Lo stesso istituto segnala che il cosiddetto campo largo (Pd, M5S e Avs) raggiunge il 43%, intorno al suo massimo storico, superando il centrodestra che resta al 42,1% anche includendo le forze centriste. Questi numeri alimentano sia la speranza di sconfiggere l’attuale governo sia il confronto interno sulle strategie migliori per convertire consensi di opinione in risultati elettorali concreti.

Prospettive pratiche e il messaggio ai militanti

Il messaggio che Conte ha voluto lanciare è duplice: da una parte c’è la proposta tecnica delle primarie aperte e la richiesta di un percorso condiviso, dall’altra la volontà di rassicurare gli alleati sul fatto che la competizione interna non trasformi il progetto comune in un campo di battaglia. Con una dose di ironia ha smorzato i toni, sottolineando che la sfida elettorale è un’opportunità e non una questione di vita o di morte personale. Il punto cruciale resta però la capacità di tradurre dichiarazioni e sondaggi in una piattaforma coerente: senza un programma chiaro e procedure condivise, la minaccia di divisioni rimane reale. Per ora, la proposta di primarie aperte resta il tentativo più concreto di coniugare partecipazione e unità.