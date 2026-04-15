Sciopero dei giornalisti: perché si chiede un contratto aggiornato

La mobilitazione dei giornalisti punta al rinnovo del contratto, a salari dignitosi e a garanzie per il futuro dell'informazione; numeri e principi in discussione

La categoria dei professionisti dell’informazione ha ripreso la mobilitazione per ottenere il rinnovo del contratto, scaduto dal 1° aprile 2016. Si tratta dell’unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia con un accordo contrattuale rimasto senza aggiornamenti per oltre dieci anni e la protesta è organizzata in un pacchetto di cinque giornate: al centro della vertenza ci sono salari, condizioni di lavoro e tutele contro la precarietà.

La mobilitazione è stata promossa dalla FNSI e dalle rappresentanze sindacali, che definiscono lo sciopero non una rivendicazione di privilegi ma una richiesta di diritti fondamentali. Tra le rivendicazioni figurano pagamenti adeguati all’inflazione, la fine delle forfettizzazioni e misure che contrastino il precariato nelle redazioni, dove spesso aumentano i carichi di lavoro e le prestazioni richieste su più piattaforme.

Perché scatta lo sciopero

La protesta nasce da una combinazione di fattori strutturali: da un lato la stagnazione delle retribuzioni rispetto all’aumento dei carichi e dei ritmi; dall’altro l’uso crescente di incarichi su più media senza tutele equivalenti. Le redazioni sono spesso ridotte e viene denunciata la trasformazione in spazi quasi virtuali, con meno personale e maggiori aspettative.

Il messaggio principale è che riconoscere la dignità del lavoro giornalistico è condizione minima per mantenere una informazione libera e professionale, collegata dalla FNSI agli articoli 21 e 36 della Costituzione.

Contratto e condizioni pratiche

Dal 1° aprile 2016, secondo la versione sindacale, sono aumentati i carichi di lavoro, le prestazioni multipiattaforma e la precarietà, mentre le retribuzioni sono rimaste ferme o sono state erose dall’inflazione. La richiesta del sindacato è un confronto che parta dal riconoscimento del valore professionale: salari dignitosi, limiti ai ricorsi a contratti non standard e tutele per chi entra e per chi esce dalla professione. Per la FNSI, queste misure non sono privilegi ma condizioni necessarie per la qualità del servizio giornalistico.

Numeri sui sostegni pubblici e sulle risorse

Nel dibattito sono emersi dati relativi agli aiuti e ai risparmi ottenuti dagli editori negli ultimi anni, che i sindacati mettono in relazione alle istanze dei lavoratori. Tra il 2026 e il 2026 gli editori avrebbero ricevuto 162 milioni di euro per copie cartacee; nello stesso biennio sarebbero stati destinati altri 66 milioni per 1.012 prepensionamenti. Inoltre, tra il 2026 e il 2026 si registra un risparmio stimato di 154 milioni sull’acquisto della carta, e ulteriori 17,5 milioni sono previsti tra il 2026 e il 2026 per investimenti in tecnologie. I sindacati sostengono che questi flussi non possono giustificare il mancato rinnovo contrattuale.

Le richieste al tavolo della trattativa

Le richieste della categoria si concentrano su tre assi principali: il rinnovo contrattuale che riconosca salari coerenti, la certezza delle tutele contro la precarietà e investimenti nella qualità del lavoro giornalistico. I rappresentanti sottolineano che garantire condizioni dignitose è anche un dovere sociale per proteggere il ruolo dell’informazione nella democrazia. Il sindacato respinge la narrazione che dipinge le richieste come eccessive, definendola pericolosa per l’intero sistema dell’informazione.

Impatto sulla professione e sulla democrazia

I promotori della protesta affermano che senza diritti e tutele il giornalismo rischia di perdere autonomia e qualità, con effetti indiretti sul pluralismo democratico. La compressione delle retribuzioni e l’aumento del lavoro non tutelato possono favorire pratiche che minano l’indipendenza editoriale. Per questo motivo lo sciopero viene presentato come una difesa del diritto collettivo a un’informazione professionale, oltre che come tutela dei singoli lavoratori.

Prospettive e possibili esiti

La mobilitazione prevede altre giornate di astensione dal lavoro e rimane aperta la possibilità di un confronto sindacale con gli editori. Il punto di partenza auspicato dalla FNSI è il riconoscimento della dignità del lavoro come base per negoziare condizioni salariali e normative aggiornate. Un accordo potrebbe portare maggiore stabilità nelle redazioni e investimenti mirati alla qualità dell’informazione; in assenza di progressi, la tensione tra parti rischia di protrarsi.