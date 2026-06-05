Paura questa mattina a Torino, dove c’è stato un grave incidente stradale. Lo scontro, tra auto e ambulanza, ha portato quest’ultima a ribaltarsi. I dettagli.

Tragedia all’incrocio, ambulanza ribaltata dopo uno scontro: traffico in tilt

Questa mattina, venerdì 5 giugno 2026, si è verificato un terribile incidente stradale a Torino, per l’esattezza all’incrocio tra via San Marino, corso Unione Sovietica e via Rosario di Santa Fè.

A scontrarsi violentemente un’auto, una Peugeot 2008, e un’ambulanza che, nell’impatto, si è ribaltata. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Gli agenti di polizia hanno anche gestito il traffico, andato in tilt dopo l’incidente.

Incidente a Torino, ambulanza ribaltata: ci sono feriti

Come visto questa mattina si è verificato un grave incidente a Torino dove, nello scontro tra auto e ambulanza, quest’ultima si è ribaltata. A bordo del mezzo di soccorso un paziente di cui era in corso il trasporto all’ospedale Mauriziano e che è rimasto ferito nell’impatto. Ferito anche un componente equipaggio. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Cto.

Nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni. Rimasto invece illeso il conducente della Peugeot. Ancora al vaglio la dinamica dell’incidente.