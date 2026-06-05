Il caso legato alla morte del giornalista Andrea Purgatori riguarda il procedimento giudiziario avviato per accertare eventuali responsabilità mediche nel suo decesso, avvenuto nel luglio 2023. L’inchiesta si concentra sulla possibile presenza di errori diagnostici e gestionali durante le cure ricevute nei mesi precedenti alla morte, ipotesi che ha portato al rinvio a giudizio di alcuni sanitari e all’apertura di un processo per omicidio colposo.

Morte Andrea Purgatori: le accuse e la posizione della famiglia

Al centro dell’inchiesta vi è l’ipotesi che una catena di errori diagnostici e valutazioni non corrette abbia

contribuito al peggioramento delle condizioni di salute del giornalista, fino al decesso avvenuto il 19 luglio 2023 all’età di 70 anni. Secondo la ricostruzione dei familiari, Purgatori avrebbe potuto avere un esito diverso se le procedure mediche fossero state gestite in modo adeguato.

Morte Andrea Purgatori: accusa di omicidio colposo, rinvio a giudizio per quattro medici

Come riportato dall’Ansa, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma pare abbia disposto il rinvio a giudizio nei confronti di quattro medici che hanno seguito il giornalista Andrea Purgatori, deceduto nel luglio 2023 a causa di una endocardite infettiva.

La decisione sarebbe arrivata al termine dell’udienza del 5 giugno, dopo l’esame delle posizioni delle parti coinvolte, e riguarda il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani, tutti accusati di omicidio colposo.

Secondo quanto stabilito e sottolineato dall’Ansa, i professionisti sanitari pare debbano affrontare il processo, previsto per il 12 gennaio 2027, insieme alle strutture private in cui il giornalista era stato ricoverato. L’impianto accusatorio si basa sull’ipotesi di una gestione clinica errata e su una serie di omissioni nella valutazione degli esami effettuati nei mesi precedenti al decesso. In particolare, una perizia medico-legale avrebbe evidenziato “una catastrofica sequela di errori ed omissioni”, collegata anche a una possibile mancata corretta interpretazione degli accertamenti svolti all’inizio di maggio 2023.

Sul piano giudiziario, a tutti gli imputati sarebbe stato contestato il reato di omicidio colposo. Le conclusioni della consulenza medico-legale sostengono infatti che alcuni esami non sarebbero stati interpretati correttamente, determinando una diagnosi iniziale errata e un successivo aggravamento del quadro clinico.

L’avvocato della famiglia, Alessandro Gentiloni Silveri, ha espresso all’Adnkronos apprezzamento per la decisione del giudice, dichiarando: “massima soddisfazione per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e delle cliniche private”. Ha inoltre aggiunto che si tratta di un passaggio importante, ritenuto coerente con la convinzione dei familiari secondo cui “nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi a diversi livelli gravi errori”.