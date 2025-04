Dopo l’annullamento iniziale a causa dei problemi di salute di Papa Francesco, l’atteso incontro privato con Re Carlo e la Regina Camilla si è svolto oggi pomeriggio, suscitando sorpresa. La Santa Sede ha confermato l’incontro, alimentando grande curiosità su cosa sia stato discusso in questa occasione esclusiva e sull’importanza di questo momento storico per il Vaticano.

Re Carlo e Camilla, la visita dal Papa che nessuno si aspettava

In una giornata simbolica, segnata dal ventesimo anniversario di matrimonio e dai quattro anni dalla morte di Filippo di Edimburgo, Re Carlo e la Regina Camilla, in visita ufficiale in Italia, hanno incontrato oggi pomeriggio Papa Francesco a Casa Santa Marta, dove il Pontefice è in convalescenza dopo il ricovero al Gemelli.

“Papa Francesco ha incontrato privatamente le Loro Maestà, il Re Carlo e la Regina Camilla, nel pomeriggio di oggi. Nel corso del colloquio, il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà”, ha annunciato in maniera inaspettata la sala stampa della Santa Sede.

Re Carlo e Camilla, la visita dal Papa che nessuno si aspettava: cosa si sono detti

A inizio marzo, Buckingham Palace aveva annunciato un incontro ufficiale con il Papa, durante il quale i Reali inglesi avrebbero celebrato con il Pontefice il Giubileo. Una nota del 24 marzo comunicava però che, a causa della convalescenza del Santo Padre, l’incontro sarebbe stato rimandato. In questi minuti è però arrivato l’annuncio inatteso.

La Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che nel pomeriggio di oggi Papa Francesco ha incontrato privatamente Re Carlo e la Regina Camilla. Durante il colloquio, il Pontefice ha espresso i suoi auguri per il ventesimo anniversario di matrimonio dei sovrani e ha ricambiato l’augurio di un pronto recupero della salute fatto a lui dalla Regina, riferendosi così alle condizioni di salute di Re Carlo, ricoverato in ospedale a fine marzo a causa degli effetti collaterali del trattamento contro il cancro diagnosticato un anno fa.