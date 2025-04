Re Carlo parla in italiano al Parlamento: un discorso emozionante in una gior...

Re Carlo parla in italiano al Parlamento: un discorso emozionante in una gior...

In un’emozionante e inaspettata apparizione al Parlamento, Re Carlo ha sorpreso tutti con un discorso in italiano, rivelando dettagli inediti. Il monarca ha condiviso con commozione alcune riflessioni personali, regalando un momento di grande intensità emotiva che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

Il commento di Ignazio La Russa su Re Carlo e Camilla

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sottolineato l’importanza di affrontare insieme le sfide legate alla sicurezza ambientale, alla gestione delle migrazioni e alla governance delle dinamiche economiche e commerciali, evidenziando come tali temi richiedano una stretta collaborazione tra Italia e Regno Unito.

Durante il suo intervento alla cerimonia a Camere riunite con i reali britannici, Re Carlo e Camilla, La Russa ha ribadito la convinzione che la relazione bilaterale tra i due paesi debba poggiare anche sulla valorizzazione del capitale umano e immateriale, essenziale per rafforzare i legami e affrontare le sfide globali.

Re Carlo parla in italiano al Parlamento

Re Carlo ha aperto il suo discorso in Parlamento parlando in italiano, esprimendo il suo profondo onore per l’invito ricevuto. Ha dichiarato di essere immensamente grato al presidente Mattarella per l’invito a compiere una visita di Stato in Italia. Con un sorriso, ha anche scherzato, augurandosi di non rovinare troppo la lingua di Dante, temendo di non essere più invitato in Italia a causa delle sue parole. Il suo tono cordiale e umoristico ha subito conquistato l’attenzione dei presenti, aggiungendo un tocco personale e affettuoso al suo intervento.

“Sono qui con lo scopo di ribadire la profonda amicizia tra Regno unito e Italia e per impegnarmi per fare tutto quello che posso per rafforzarlo nel tempo che mi sarà concesso come re”.

Re Carlo ha espresso la sua preoccupazione per il ritorno dei venti di guerra in Europa, osservando che, purtroppo, l’eco di tempi che si sperava appartenessero al passato si fanno sentire nuovamente.

“La pace non può mai essere data per scontata. Italia e Gran Bretagna sono unite nella difesa dei valori democratici che condividiamo”.

Ha poi ricordato che un terzo delle opere di Shakespeare è ambientato in Italia e ha riconosciuto quanto il Regno Unito abbia beneficiato enormemente dell’influenza italiana in vari settori.

“Spero solo che ci perdonerete se ogni tanto corrompiamo la vostra meravigliosa cucina“, ha dichiarato con un sorriso.

Il sovrano ha aggiunto che i due paesi sono strettamente legati dalla storia e dalle tradizioni, e che entrambe le nazioni sono, in fondo, parte integrante dell’Europa. Il suo intervento è stato rivolto alle Camere riunite, in un clima di amicizia e rispetto reciproco. Re Carlo ha dichiarato che Gran Bretagna e Italia sono unite nella difesa dei valori democratici, ricordando il sostegno reciproco all’Ucraina e la collaborazione delle forze armate dei due paesi all’interno della Nato.

Il monarca ha sottolineato quanto sia stato significativo per lui e per la regina tornare in Italia dopo l’incoronazione, descrivendo il momento come particolarmente speciale. Ha aggiunto che l’emozione è ancora maggiore poiché coincide con il ventesimo anniversario del loro matrimonio, rendendo questa visita ancora più memorabile e carica di significato personale.