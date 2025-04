La visita di Camilla in una scuola romana: il dono che ha emozionato la Regina

Scuola romana in festa per Camilla: il dono inaspettato che ha conquistato la...

La visita di Stato in Italia di Re Carlo III ha offerto numerosi momenti di significato diplomatico, consolidando i legami tra il Regno Unito e l’Italia. La terza giornata dell’evento ha visto il sovrano britannico accolto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Pamphili, con una cerimonia solenne, tra cui il picchetto d’onore a cavallo. Nel frattempo, la Regina Camilla ha visitato una scuola romana.

Il terzo giorno di Re Carlo e Camilla a Roma

La terza giornata della visita di Stato in Italia di Re Carlo III è iniziata con una tappa a Villa Pamphili, dove il sovrano britannico è stato ricevuto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dopo la cerimonia del picchetto d’onore a cavallo, con il reggimento dei Lancieri di Montebello, il re è stato accolto al Casino del Bel Respiro.

Carlo III ha mostrato particolare interesse per il Giardino Segreto di Villa Doria Pamphili, un angolo suggestivo del parco. In compagnia della premier, il sovrano si è fermato a osservare con ammirazione il giardino, che si sviluppa su un terrazzamento dietro il Casino del Bel Respiro. Caratterizzato da siepi sempreverdi, il giardino riproduce i simboli araldici della famiglia Pamphili, tra cui la colomba e il giglio, con una fontana di Venere al centro. A Villa Pamphili erano presenti anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il suo omologo britannico, David Lammy, che hanno colto l’occasione per un incontro bilaterale.

Al termine dell’incontro con Giorgia Meloni, durato meno di un’ora, Re Carlo III ha lasciato Villa Pamphili per dirigersi al Mattatoio, dove è stato accolto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme ai ministri Antonio Tajani e David Lammy. Dopo essersi ricongiunti con la Regina Camilla, la coppia reale si è recata al Senato, dove il presidente Ignazio La Russa ha donato al re la tradizionale martinella, simbolo dell’Aula. Successivamente, si sono spostati alla Camera, dove li attendeva il presidente Lorenzo Fontana.

La visita di Camilla in una scuola romana: il dono che ha emozionato la Regina

Nel frattempo, la Regina Camilla ha visitato l’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Roma, incontrando studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e il Direttore del British Council, Brian Young. Accolta con entusiasmo, la consorte di Re Carlo III, appassionata di letteratura, è stata accompagnata dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e dalla preside Simona Sinola.

Come previsto, la Regina ha premiato i vincitori di un concorso e ha donato una selezione di libri alla preside. Per lei, invece, è arrivato un dono speciale e inaspettato: all’uscita dall’Istituto Alessandro Manzoni, le è stata offerta una pizza rotonda. Camilla ha esclamato “Che bella, la mangerei”, ringraziando per la sorpresa e posando per alcune foto.