Oggi arrivano in Italia Re Carlo e Camilla, un viaggio speciale in occasione del ventesimo anniversario di matrimonio. I dettagli della visita.

Oggi, i riflettori sono puntati su Re Carlo e Camilla, che arrivano in Italia per un viaggio speciale in occasione del ventesimo anniversario di matrimonio, celebrato il 9 aprile 2005. Questo evento segna un momento significativo per la coppia reale, che attraverserà il nostro Paese con un programma ricco di tappe e incontri. Scopriamo insieme i dettagli di questa visita esclusiva e le curiosità che la accompagnano.

Viabilità a Roma: modifiche per la visita dei reali d’Inghilterra l’8 e 9 aprile

In occasione della visita istituzionale dei reali d’Inghilterra, prevista dal 7 al 10 aprile, sono previste modifiche alla viabilità e disagi al traffico nel centro città. In particolare, durante le visite all’Altare della Patria e al Parco Archeologico del Colosseo (8 aprile) e all’ex Mattatoio di Testaccio (9 aprile), ci saranno limitazioni temporanee alla circolazione.

Già dalla notte tra il 6 e il 7 aprile, verranno istituiti divieti di sosta in alcune zone, tra cui via Sardegna, via Campania e l’area intorno al Quirinale. Il traffico sarà ulteriormente regolato con varchi e sbarramenti durante la visita all’Altare della Patria, in particolare in piazza Venezia.

L’8 aprile, dalle 11.50, saranno istituiti blocchi in diverse piazze, inclusa piazza San Marco e piazza Venezia. Inoltre, dalle 12.30, saranno chiuse via Celio Vibenna e via di San Gregorio, con ulteriori chiusure in alcune vie limitrofe.

Il 9 aprile, in zona Testaccio, sarà istituita una zona di controllo che interesserà via Aldo Manuzio, via Beniamino Franklin e altre strade vicine.

Re Carlo e Camilla in Italia: il programma ufficiale e le curiosità dietro la visita

Secondo fonti vicine alla Casa Reale, Re Carlo sarebbe “pronto a partire” e non vedrebbe l’ora di arrivare in Italia per la visita di Stato che lo porterà a Roma e Ravenna.

La coppia reale avrà un fitto programma, ma la visita in Vaticano e l’incontro con Papa Francesco sono stati cancellati a causa delle condizioni di salute del Pontefice. Il programma dal 7 al 10 aprile prevede:

7 aprile : arrivo a Roma Ciampino nel pomeriggio.

8 aprile : incontro con il Presidente Mattarella al Quirinale, visita all’Altare della Patria, al Colosseo e incontro con la comunità britannica a Villa Wolkonsky.

9 aprile: incontro di Re Carlo con Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, visita al Mattatoio, mentre la Regina parteciperà a un evento del British Council. Nel pomeriggio, discorso in Parlamento e cena di Stato al Quirinale.

La visita del 9 aprile si concluderà con un banchetto di Stato al Quirinale che prevede 150 invitati, ospitato dal presidente Mattarella, simbolo dell’amicizia tra Regno Unito e Italia. Durante l’evento, senza tiare nel dress code, potrebbe esserci un brindisi per celebrare il 20° anniversario di matrimonio di Carlo e Camilla, sposati il 9 aprile 2005 a Windsor.

10 aprile: visita a Ravenna con tappa alla Tomba di Dante, San Vitale, Galla Placidia (per il Re), Museo di Byron (per la Regina), evento in municipio e partecipazione al Festival dell’Emilia Romagna, con rientro in Inghilterra in serata.

“Ci prepariamo ad accogliere nella nostra città Re Carlo III e la Regina in una giornata che segnerà per sempre le cronache e i ricordi dei ravennati e le ravennati. Apprezziamo molto il fatto che il programma della visita del Re e della Regina tocchi e colga tre aspetti identitari del profilo culturale di Ravenna attraverso cui la nostra città parla e si confronta con il mondo: il mosaico, la presenza dantesca e il segno di Lord Byron”, ha commentato il sindaco di Ravenna.

La città considera un onore celebrare l’80° anniversario della Liberazione con i Reali e il Presidente Mattarella, ricordando i valori di libertà, pace e uguaglianza. Inoltre, questa giornata è vista come un’opportunità per rafforzare i legami con il Regno Unito e celebrare il contributo decisivo della città alla liberazione, che le valse la Medaglia d’oro al valor militare.