La notizia del ricovero di Re Carlo ha scosso tutti, ma ciò che ha suscitato ancora più stupore è stato che Harry non ne fosse a conoscenza. Carlo è arrivato in ospedale a causa delle gravi controindicazioni derivanti dalla chemioterapia che sta seguendo per combattere un tumore. Perché il figlio non è stato avvisato immediatamente? Il retroscena di questa vicenda, ancora poco chiaro, rivela una dinamica familiare complessa, con segreti e decisioni difficili che hanno diviso i membri della famiglia reale.

Carlo in ospedale per il tumore: come sta?

La notizia del ricovero è stata confermata attraverso un comunicato diffuso da Buckingham Palace, nella giornata di giovedì, secondo cui, a seguito del trattamento medico programmato e in corso per il cancro, il Re ha sperimentato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale. Gli impegni pomeridiani di Sua Maestà sono stati quindi rinviati. Il Re è tornato a Clarence House e, su consiglio dei medici, il programma quotidiano dei prossimi giorni sarebbe stato rivisto per precauzione.

Carlo in ospedale per il tumore, Harry non sapeva niente: il retroscena

Il principe Harry è stato l’unico membro della famiglia reale a venire a conoscenza del ricovero di suo padre, re Carlo, solo quando la notizia è stata diffusa ufficialmente. Non è stato avvisato direttamente, ma avrebbe appreso la situazione dai telegiornali. Il suo rapporto con la famiglia è descritto come disastroso. Una fonte ha rivelato al The Sun:

“Gli mancano terribilmente i suoi, ma ormai nessuno gli parla più“.

Si pensa che Buckingham Palace abbia deciso di non informare direttamente Harry del ricovero del re per evitare di preoccuparlo ulteriormente, ma questa scelta evidenzia un allontanamento tra i due che dura da tempo. Un momento difficile per Harry, che ha sempre avuto un legame molto stretto con suo padre.

L’ultima volta che il principe ha visto Carlo è stato lo scorso febbraio, per una breve visita di trenta minuti, dopo la diagnosi di cancro del re. Nel frattempo, i rapporti con il fratello William si sono ulteriormente raffreddati, con i due che continuano a mantenere le distanze. Lo scorso anno, Harry è tornato nel Regno Unito per il funerale dello zio Robert Fellowes, ma i contatti tra i fratelli sono stati scarsi e di poco significato.