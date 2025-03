Sudditi in ansia nel Regno Unito per Re Carlo, ricoverato per accertamenti medici in ospedale. Cosa sta succedendo?

La notizia della diagnosi di cancro di Re Carlo ha scosso il Regno Unito, suscitando grande preoccupazione tra i sudditi. Il sovrano, attualmente sottoposto a un breve ricovero in ospedale per monitorare le sue condizioni, sta affrontando la malattia con determinazione. Mentre il Palazzo rassicura sulla situazione, cresce l’ansia per l’evoluzione del suo stato di salute. Cosa sta succedendo realmente?

Re Carlo e la diagnosi di cancro

Re Carlo III ha ricevuto una diagnosi di tumore nel febbraio 2024, individuata in seguito a un intervento per l’ipertrofia prostatica. Sebbene non siano stati divulgati dettagli specifici sulla tipologia della malattia, è stato confermato che non si tratta di un tumore alla prostata.

Nonostante le difficoltà, il sovrano ha continuato a svolgere gran parte dei suoi impegni istituzionali, dimostrando dedizione e senso del dovere. Buckingham Palace e la famiglia reale hanno scelto di comunicare apertamente sulla sua condizione, cercando di tranquillizzare il pubblico sulla gestione delle cure.

L’annuncio della malattia ha destato apprensione nel Regno Unito, ma ha anche generato un’ondata di vicinanza e sostegno nei confronti del re.

Re Carlo in ospedale, ansia per la sua salute: ecco come sta davvero

Il sovrano 76enne, atteso in Italia dal 7 al 10 aprile per una visita di Stato, ha dovuto cancellare tutti gli impegni previsti tra ieri e oggi a causa di alcuni effetti collaterali legati ai trattamenti oncologici in corso.

“A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il cancro, questa mattina il Re ha riscontrato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo in osservazione in ospedale. Sua Maestà è già tornato a Clarence House ma, come misura precauzionale, anche gli appuntamenti di domani saranno riprogrammati”. La notizia è stata resa pubblica nella serata di ieri, giovedì 27 marzo, da Buckingham Palace.

Viene riferito che il Re si scusa con chiunque sia rimasto deluso dalla cancellazione degli eventi. Ieri avrebbe dovuto accogliere tre ambasciatori, mentre oggi erano previsti quattro appuntamenti a Birmingham. Intanto, la regina Camilla ha mantenuto la sua agenda, segno di un allarme contenuto.