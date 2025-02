Re Carlo e Camilla in visita in Italia ad aprile: i dettagli ufficiali

Re Carlo III e la regina Camilla si recheranno in Italia all’inizio di aprile per una visita ufficiale, che segna il quarto viaggio all’estero per il re dopo la diagnosi di cancro dello scorso anno. L’annuncio è stato dato ufficialmente da Buckingham Palace, che ha confermato quanto anticipato dai media.

Re Carlo e Camilla annunciano la loro visita in Italia ad aprile: i motivi

Si tratta del primo viaggio in Italia nel ruolo di sovrano, dopo i numerosi spostamenti effettuati in passato come principe di Galles. Questo viaggio avviene ora da capo dello Stato e successore al trono della defunta madre, Elisabetta II.

“Le Loro Maestà il Re e la Regina si recheranno in visita di Stato presso la Santa Sede e la Repubblica d’Italia all’inizio di aprile 2025″.

Durante la visita di Stato alla Santa Sede, il Re e la Regina parteciperanno insieme a Papa Francesco alle celebrazioni per l’Anno Giubilare 2025. In seguito, si dirigeranno anche a Ravenna. Al momento, non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul viaggio, che ha come obiettivo il rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi.

Le visite di Carlo III in Italia

Il Re ha già visitato la Santa Sede cinque volte, tra cui ad aprile 2005 per i funerali di Papa Giovanni Paolo II, e l’ultima volta a ottobre 2019 per la canonizzazione del Cardinale John Henry Newman.

Le visite del sovrano in Italia, però, sono numerose, tanto che quella di aprile sarà la 17esima, esattamente 40 anni dopo la prima nel 1984. L’ultima risale a ottobre 2021, quando partecipò al vertice del G20 a Roma.