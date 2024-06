Fonti vicine alla Famiglia reale riferiscono che Re Carlo III vorrebbe “disperatamente” vedere i nipoti Archie e Lilibet.

Re Carlo vuole vedere i nipoti Archie e Lilibet

L’ex corrispondente reale Michael Cole ha affermato che Re Carlo è “desideroso” di incontrare i figli di Harry e Meghan Markle, con cui i rapporti sono ancora molto tesi. Il Duca e la Duchessa di Sussex, infatti, non hanno partecipato alle celebrazioni per il Trooping the Colour questo fine settimana, in occasione del compleanno ufficiale del Re.

L’ipotesi di un viaggio negli States

Mentre Archie è nato nel Regno Unito e vi ha vissuto per il primo anno di vita prima che i genitori si trasferissero negli States, si ritiene che Lilibet abbia visitato il Paese solo una volta. Secondo alcune indiscrezioni, il monarca starebbe quindi valutando la possibilità di andare in California, sebbene non sia una cosa facile nelle sue condizioni. Un viaggio simile, infatti, dovrebbe essere preparato e pianificato fino nei più piccoli dettagli, senza sopravvalutare la malattia del Re.

I rumors

L’esperto e autore reale Tom Quinn ha commentato: “Carlo ha discusso di una visita ufficiale negli Stati Uniti in futuro, e non c’è dubbio che se andasse avanti con questo piano farebbe in tempo a visitare il figlio più giovane e i nipoti“. Parlando su GBN America, Michael Cole ha evidenziato il fatto che abbia partecipato alle celebrazioni del Trooping the Colour solo William, con la moglie e i figli, mentre per Carlo “era molto importante che ci fosse un buon raduno dei membri della Famiglia Reale sul balcone“. “Mancava ovviamente il principe Harry, che si è autoesiliato in California con i suoi due figli e la moglie” ha concluso Michael Cole.”