Chissà che non sia la volta buona per riconciliarsi e vivere come una vera famiglia. Sta di fatto che William e Kate hanno incontrato Harry ai Caraibi. Ecco cosa è successo.

William e Kate, incontro segreto con Harry ai Caraibi: ecco cos’è successo

Negli ultimi anni i rapporti in particolare tra l’erede al trono d’Inghilterra, il principe William, e suo fratello minore, Harry, non sono stati per nulla idilliaci, anzi, tra i due spesso c’è stato il gelo più totale. Ecco che però potrebbe esserci aria di riconciliazione. William e Kate, infatti, si trovavano in vacanza nei Caraibi con i figli e Harry, di ritorno dagli Invictus Game, li avrebbe raggiunti per un incontro segreto, lontano quindi dai riflettori.

L’incontro è stato voluto da Kate Middleton

Secondo una fonte, questo incontro sarebbe stato voluto fortemente da Kate Middleton, la quale è sempre stata molto legata ad Harry e vorrebbe tanto che tra lui e suo marito tornasse la pace. Harry e William si sarebbero dunque incontrati a Mustique a metà febbraio, anche se comunque c’è da dire che non ci sono mai state conferme ufficiali dell’incontro. Meghan Markle, invece, non sarebbe stata presente.