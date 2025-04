Dopo il "piccolo intoppo" relativo al ricovero in ospedale per gli effetti della chemio Re Carlo ha preso un'importante decisione

La notizia del ricovero di Re Carlo III in ospedale ha fatto, nei giorni scorsi, il giro del mondo. Una fonte reale ne ha parlato come di “un piccolo intoppo su

una strada che sta chiaramente andando nella direzione giusta”, facendo riferimento alle ragioni del ricovero, legate ad effetti collaterali della chemioterapia

per contrastare il cancro che ad inizio 2024 gli è stato diagnosticato. Il ricovero, di breve durata, è stato deciso lo scorso giovedì ed ha avuto una durata di alcune ore: tanto è bastato per creare molta preoccupazione nei sudditi. Ebbene, pochi giorni dopo il sovrano ha preso un’importante decisione.

Re Carlo III, cosa è successo pochi giorni dopo il breve ricovero

Il re è stato tenuto in osservazione solo per poche ore in ospedale (su consiglio dei medici) alla London Clinic a causa di presunti effetti collaterali della terapia anche se nulla di specifico è stato rivelato in merito. Carlo dal canto suo ha deciso di lasciarsi alle spalle quanto accaduto prendendo una decisione importante: solo pochi giorni dopo è tornato agli impegni pubblici. Il tutto ad una sola settimana dal viaggio in Italia previsto tra il 7 ed il 10 aprile con tappe organizzate tra Roma e Ravenna e al quale prenderà parte anche la regina Camilla.

Ebbene il sovrano 76enne si è presentato in uniforme ad una cerimonia di onorificenze al castello di Windsor stringendo la mano a vari personaggi celebri a cominciare da Katarina Johnson-Thompson e Marianela Núñez, rispettivamente campionessa mondiale in carica di eptathlon e ballerina della Royal Opera House. Sorridente ed in buona forma, Carlo è apparso di ottimo umore, come del resto raccontato anche dai testimoni.

Carlo e Camilla, viaggio in Italia confermato o annullato?

In tanti si domandano se in virtù di quanto accaduto il viaggio in Italia possa essere annullato: ebbene non sarà così. La visita nel Belpaese di Re Carlo e della Regina Camilla è stata confermata.