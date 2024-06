Come da tradizione il Re festeggerà il compleanno durante il Trooping the Colour, in programma per il secondo sabato di giugno.

La decisione choc di Re Carlo III

Quest’anno una notizia ha sconvolto i fan della Famiglia Reale. La rivista People ha riportato la decisione del sovrano di non invitare i Duchi del Sussex all’evento. È stato quindi chiarito che il figlio Harry e la moglie Meghan Markle non sono i benvenuti. È il secondo anno consecutivo che la coppia viene esclusa dai festeggiamenti, lasciando intendere che la faida familiare, in particolare con la Regina Camilla, è ancora in corso.

I rapporti con la Famiglia Reale

A marzo il monarca aveva anche ordinato che le biografie di Harry e Meghan fossero cancellate dal sito web della famiglia reale. La tensione tra Carlo e il figlio minore si è acutizzata da quando il secondogenito di casa Windsor ha deciso di lasciare il suo ruolo di membro anziano della Famiglia Reale nel 2020, per poi trasferirsi negli Stati Uniti insieme alla moglie. In seguito ha pubblicato un libro di memorie, “Spare”, che ha gettato benzina sul fuoco, mettendo a dura prova anche i rapporti con il fratello William e la moglie Kate Middleton.

Esclusi per la seconda volta

L’ultima volta che i Duchi del Sussex hanno preso parte alla parata del Trooping The Colour è stato nel 2022, quando la Regina Elisabetta II ha permesso loro di fare un’apparizione di basso profilo, senza però includerli nelle foto dal balcone di Buckingham Palace. Da quando Carlo è salito al trono Harry e Meghan non hanno più partecipato alla cerimonia ufficiale per celebrare il compleanno del sovrano del Regno Unito.