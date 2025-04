Un potente terremoto ha scosso Istanbul, con una magnitudo di 6.2, provocando panico tra i residenti in Turchia. Il sisma, che si è verificato a soli 10 chilometri dalla costa del Bosforo, ha lasciato tutti sotto shock. In mezzo alla tragedia, un’attrice ha documentato in diretta il momento della scossa, offrendo uno spaccato drammatico dell’evento che ha colpito la città.

Violento terremoto M 6.2 in Turchia

Una violenta scossa di terremoto ha colpito Istanbul, con una magnitudo di 6.2, localizzandosi a circa 10 chilometri dalla costa sul Bosforo. L’epicentro è stato individuato nel Mar di Marmara, a circa 40 chilometri a sud-ovest della città. Secondo quanto riferito dall’Afad, in realtà si sono verificate tre scosse in rapida successione: la prima alle 11:49 (ora italiana), la più forte, di magnitudo 6.2; la seconda, due minuti dopo, di magnitudo 4.4; e la terza alle 12:02, di magnitudo 4.9.

Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento, tra cui una di magnitudo 5.3. L’agenzia per la gestione dei disastri ha consigliato alla popolazione di evitare gli edifici per precauzione.

Il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya, ha confermato che oltre 50 scosse di assestamento hanno colpito la regione, con la più forte di magnitudo 5.9 registrata alle 15:12. Yerlikaya ha aggiunto che il terremoto principale, con magnitudo 6.2, è stato di circa 7 chilometri di profondità e ha avuto una durata di 13 secondi.

“Nelle nostre indagini preliminari, non sono stati riscontrati danni o situazioni negative nelle autostrade, negli aeroporti, nei treni e nelle metropolitane”. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture turco, Abdulkadir Uraloglu

Violento terremoto M 6.2 in Turchia: Fulya Zenginer filma il momento della scossa

L’attrice turca Fulya Zenginer è stata sorpresa dal potente terremoto di magnitudo 6.2 che ha scosso Istanbul e ha scelto di condividere il momento sui social media.

Nel video, nel quale era intenta a mostrare alcuni prodotti della sua skincare, si vedono i minuti in cui la sua casa inizia a tremare, con gli oggetti che si muovono, la corsa della donna fuori dalla stanza e il telefono che resta sospeso prima di cadere a causa della forte scossa.

In pochi istanti, il video è diventato virale, suscitando grande preoccupazione tra i suoi follower e aggiungendosi ad altri contenuti condivisi dai residenti di Istanbul durante il terremoto che ha colpito la Turchia. Durante la potente scossa che ha scosso Istanbul poche ore fa, un momento in particolare ha catturato l’attenzione sui social: quello dei giornalisti di CNN, che, nonostante le vibrazioni che scuotevano lo studio, sono riusciti a mantenere la calma e proseguire con la diretta.