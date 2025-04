Una scossa di terremoto è stata avvertita nella notte in provincia di Potenza. Il sisma, percepito distintamente dalla popolazione, ha generato momenti di preoccupazione, spingendo molte persone a scendere in strada. Gli ultimi aggiornamenti.

Scossa di terremoto in provincia di Potenza

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata rilevata nella notte, precisamente alle ore 3:55, nel territorio della provincia di Potenza.

L’epicentro è stato localizzato nei pressi del comune di Picerno, situato a circa 12 chilometri a sud-ovest del capoluogo lucano.

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è originato a una profondità di 26 chilometri. Questa caratteristica ha favorito una più ampia propagazione dell’energia sismica, rendendo la scossa percepibile in una vasta area della Basilicata e oltre.

Scossa di terremoto in provincia di Potenza: gente in strada per la paura

Numerose le segnalazioni arrivate da cittadini svegliati nel cuore della notte, in particolare dai centri abitati di Potenza, Rionero in Vulture, Avigliano, Rapolla, Buccino, Atella, Sala Consilina e Melfi. In questi comuni, il terremoto è stato avvertito chiaramente, soprattutto ai piani alti degli edifici.

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a persone o strutture, ma la scossa ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, con molte persone che si sono riversate in strada per precauzione. Al momento, non sono stati registrati danni significativi a persone o proprietà. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per eventuali sviluppi.