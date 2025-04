Una scossa improvvisa nel cuore della notte ha riportato l’attenzione sul rischio sismico in Sicilia. Un terremoto di magnitudo 4.8 ha fatto tremare l’isola alle prime ore del mattino, svegliando migliaia di persone lungo la costa ionica e alimentando timori tra la popolazione.

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.8: la decisione dei Comuni

Le prime risposte ufficiali da parte delle amministrazioni locali stanno iniziando ad arrivare con cautela.

Il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, ha comunicato la sospensione delle attività didattiche per la giornata odierna, al fine di consentire controlli approfonditi sugli edifici scolastici e accertare l’eventuale presenza di danni strutturali. Una misura precauzionale, adottata per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico dopo la scossa di questa notte.

È possibile che nei prossimi minuti anche altre amministrazioni comunali rilascino comunicazioni analoghe.

Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.8: tutti i dettagli

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato alle 3:26 di questa notte nel settore meridionale del Mar Ionio, in un’area compresa tra Sicilia e Calabria.

La scossa è stata chiaramente percepita dalla popolazione nelle province di Catania, Messina e Siracusa. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro del sisma è stato localizzato a 48 chilometri sotto la superficie terrestre. L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 50 chilometri al largo della costa meridionale calabrese. Il centro abitato più vicino risulta essere Reggio Calabria, situato a 72 chilometri a sud-est dell’epicentro. In provincia di Catania, il comune più prossimo è Acireale, distante 81 chilometri.

Non sarebbero stati registrati danni né feriti, ma la scossa ha causato grande spavento tra la popolazione, con numerosi cittadini che si sono svegliati all’improvviso, preoccupati dalla violenza del movimento sismico. Le linee telefoniche dei vigili del fuoco sono state intasate dalle chiamate di persone ansiose, molte delle quali richiedevano informazioni o segnalavano timori

Considerata l’intensità relativamente contenuta del terremoto registrato questa notte, non è stato emesso alcun allarme tsunami per le zone costiere interessate. Il Centro Allerta Tsunami, che monitora costantemente i movimenti sismici in mare, attiva le procedure di allerta solo in presenza di eventi con magnitudo pari o superiore a 5.5, soglia ben al di sopra dei 4.8 rilevati nel Mar Ionio.