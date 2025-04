Tragedia a Bad Nauheim, città in Germania: due morti in una sparatoria, il colpevole è ricercato.

Una tragedia ha scosso la cittadina di Bad Nauheim, in Germania, dove due persone hanno perso la vita in una violenta sparatoria. L’aggressione, avvenuta in pieno giorno, ha suscitato panico tra i residenti, mentre le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per avviare le indagini. Al momento, il presunto responsabile dell’attacco è in fuga, e la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’evento per arrestare il colpevole.

Germania, sparatoria mortale a Bad Nauheim

Nel pomeriggio di sabato 19 aprile, due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco in un’area residenziale di Bad Nauheim, una città situata nell’Assia settentrionale, a nord di Francoforte. L’attacco è avvenuto intorno alle 17:40 sulla via Am Deutergraben, vicino a un complesso residenziale: le forze dell’ordine hanno delimitato l’area davanti a un edificio di tre piani.

Le autorità tedesche hanno confermato che il presunto aggressore è attualmente in fuga. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’identità delle vittime né su una possibile connessione con l’assalitore. La polizia, che ha isolato rapidamente l’area, ha avviato una vasta operazione di ricerca, coinvolgendo anche un elicottero e unità speciali (SEK).

“Allo stato attuale, non vi è alcun pericolo per i residenti o per la popolazione”, ha affermato il portavoce della polizia, come riporta anche Der Spiegel, dopo l’avvio alla caccia all’uomo.

Germania, sparatoria mortale a Bad Nauheim: il killer è ricercato

“Al momento diamo per scontato che ci sia un solo responsabile“, ha affermato il portavoce. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’accaduto. La polizia è stata schierata in gran numero e ha isolato la scena del crimine di fronte a un edificio di tre piani.

La polizia ha riferito, secondo quanto riportato dalla dpa, di avere al momento informazioni su un sospetto, ma ha sottolineato di non poter escludere che altre persone possano essere coinvolte nella sparatoria.

Le autorità non hanno fornito alcun dettaglio riguardo le circostanze che hanno portato all’attacco né su un possibile movente. Le indagini sono ancora in corso e gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica del crimine.