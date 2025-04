Momenti di grande tensione si sono vissuti lungo lo svincolo autostradale di Atena Lucana, in provincia di Salerno, dove un violentissimo scontro a fuoco ha visto protagonisti i Carabinieri e un gruppo di ladri in fuga ad un posto di blocco. L’episodio ha scosso la tranquilla zona, lasciando sul luogo un bilancio ancora in fase di accertamento. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Ladri in fuga sfondano il posto di blocco: i carabinieri aprono il fuoco

Una notte di paura ha sconvolto Atena Lucana, nel cuore del Vallo di Diano, quando intorno alle 4.30 si è scatenata una violenta sparatoria tra i carabinieri e un gruppo di ladri in fuga.

Il tragico evento è avvenuto all’ingresso dell’A2, al chilometro 86.913, dove una pattuglia della Compagnia di Sala Consilina aveva predisposto un posto di controllo. Tuttavia, l’auto sospetta ha ignorato l’alt, dando il via a un inseguimento ad alta velocità che si è conclusa con gli spari. I rilievi tecnici sono proseguiti fino a tarda mattinata, mentre la caccia ai complici è ancora in corso.

Ladri in fuga sfondano il posto di blocco, i carabinieri aprono il fuoco: un ferito grave

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, tre uomini, di nazionalità straniera, a bordo di un veicolo rubato, hanno ignorato il posto di controllo e tentato una fuga spericolata. Durante la manovra, avrebbero anche tentato di investire uno dei carabinieri in servizio.

La situazione è rapidamente degenerata, sfociando in uno scontro a fuoco, al termine del quale uno dei ladri è stato gravemente ferito. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Polla, è attualmente ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione. L’identità dell’uomo resta al momento ignota, poiché al sarebbe stato trovato privo di documenti. Gli altri due complici sono stati arrestati.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono in pieno svolgimento. Si ipotizza che il gruppo faccia parte di una banda specializzata in furti in appartamento, attiva nella regione del Vallo di Diano.

Per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area, l’Anas ha temporaneamente chiuso lo svincolo di Atena Lucana in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato verso Polla e Sala Consilina.